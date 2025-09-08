Китайские туристы массово бронируют отели в России

Россия становится все более привлекательной для китайских туристов в преддверии недельных октябрьских каникул, посвященных Дню образования КНР. Интерес к поездкам растет на фоне перспективы введения безвизового режима между странами, сообщает издание South China Morning Post.

© РИА "ФедералПресс"

«Россия привлекает все больший интерес со стороны китайских отдыхающих в преддверии недельных каникул по случаю Дня национального праздника, поскольку на горизонте маячит перспектива безвизового пребывания», – говорится в материале.

С 15 сентября Китай запускает годовой пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. В ответ президент России Владимир Путин сообщил, что Москва намерена ввести аналогичный режим для граждан Китая, подчеркнув дружеский характер этого решения.

По данным турагентства Tongcheng Travel, опубликованным газетой, уже в минувшую пятницу, через час после выхода заявлений президента РФ в китайских СМИ, количество поисков гостиниц и авиабилетов в российские города выросло более чем в шесть раз по сравнению с предыдущим днем.

День образования КНР, отмечаемый 1 октября, знаменует начало так называемой «золотой недели» общенациональных выходных. В течение этой недели миллионы китайцев путешествуют как внутри страны, так и за ее пределами. В 2025 году осенние каникулы продлятся с 1 по 8 октября.