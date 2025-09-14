Бархатный сезон: можно ли съездить на море дешево

Идея отдохнуть на морском курорте приходит в каждую голову примерно в мае и не отпускает до того момента, когда перед глазами не разверзнется бескрайняя синяя даль. Все мы люди, не поспоришь. Однако, морской отпуск — задача крайне дорогостоящая и в нынешних условиях мало кому доступная: Сочи давно обогнали всех своих конкурентов, а разлитый мазут не поубавил пыл анапских отельеров. Ждать окончания сезона или искать альтернативы? Куда поехать отдыхать на море без кредитов, долгов, СМС и регистрации — на Quto.ru

Россию омывает несметное количество морей — 13, если быть точным — которые относятся сразу к трём океаном. Курортов хватает, но есть нюанс: некоторые из них замерзают, а другие — крайне далёки. Как в прямом, так и в переносном смысле: в Сочи и самолёты летают, и поезда ходят, но цена отпуска в главной отечественной здравнице наводит большинство россиян на грустные мысли о собственной зарплате. Курорты Краснодарского края в целом — совсем не бюджетное удовольствие, которое давно уже соизмеримо и с Египтом, и с Турцией, и, зачастую, с Юго-Восточной Азией. Но летом в Таиланде идут дожди, а в Африке, как и в Персидском заливе, невыносимо жарко. Турция же, пользуясь случаем, в сезон собирает, как и Сочи, тройную жатву с каждого туриста. Тупик? Можно руки опустить, а можно — варианты рассмотреть. Альтернатива найдётся всегда, если поискать. Одно бесспорно: ехать надо на машине!

Точка на карте

Магия Чёрного моря, что летом, что в бархатный сентябрьский сезон — удел богачей, так что самое время вспомнить об ещё одном южном море, которое вечно остаётся в тени своего более распиаренного соседа — об Азовском. У него есть свои недостатки — мелкое, тёплое, как болото, богатое медузами — однако, при определённой сноровке и должной подготовке, вполне решающее ключевую задачу: дёшево отдохнуть на море. Как съесть рыбку и не испачкать газетку, читай получить много, а заплатить мало? Сгрызть не один гранит и перечитать все форумы: изобретать велосипед не стоит, все вопросы давным-давно получили ответы.

© Степан Железняк

© Михаил Воскресенский / РИА Новости

© Михаил Воскресенский / РИА Новости

© Михаил Воскресенский / РИА Новости

© Михаил Воскресенский / РИА Новости

© Михаил Воскресенский / РИА Новости

© Михаил Воскресенский / РИА Новости

В частности, есть на берегу Азовского моря славный городишко Приморско-Ахтарск, близ которого располагается длинная коса: там и море глубже, и медуз заметно меньше. Кстати, как и народу — отсюда и привлекательное ценообразование: вполне приличную комнату со всеми удобствами, включая кондиционер, удалось арендовать за вполне уместные 2000 рублей в сутки. Цена — на двоих. Если же от города чуть отъехать, скажем, до хутора Морозовский, что на самом основании косы — там цена будет около 800-1000 рублей. На Чёрном море такой тариф позволит разве что палатку поставить. И то — не везде.

Дорога

На юг, как известно, ведёт одна из лучших отечественных магистралей — М4 «Дон» — которая позволит крепко сэкономить на билетах, а внимательное изучение тарифов «Автодоров»- на платных участках. Во-первых, конечно, выезжать нужно во вторник, среду или четверг, но никак не в пятницу-субботу. Это и по тарифам значительно дешевле, и по трафику комфортнее. Безусловно, стоит воспользоваться бесконтактной оплатой дороги — транспондером: помимо вполне ощутимой экономии, он позволяет «скостить» ровно один час времени.

© Михаил Воскресенский / РИА Новости

© Владимир Астапкович / РИА Новости

© Виталий Тимкив / РИА Новости

В целом до Приморско-Ахтарска — 1300 км. Что о них надо узнать заранее? Во-первых, в Подмосковье идёт ремонт моста над Окой, так что в «изобильные часы» можно простоять около двух часов. Выезжайте пораньше — проедете спокойно. Во-вторых, Ростовская область: дорога разбита и раздавлена грузовиками, параллельно идёт ремонт, а гружёные сверх нормы зерновозы с огромным трудом преодолевают даже скромные горки. В тандеме — испытание не для слабонервных. Проблемы становятся особенно ощутимыми после культового в среде туристов Каменска-Шахтинского, до которого 900 км от Москвы: здесь лучше заночевать, чтобы не рвать жилы. Благодаря вышеописанным особенностям «житницы России», последние вёрсты стоят зачастую дороже всей остальной поездки.

Про еду

Раз говорим о бюджетном туризме, то заседания в ресторанах не предполагаются. Впрочем, в Приморско-Ахтарске их, как таковых, и нет. Зато есть рыночки, магазинчики, кулинарии и целый ряд вполне пристойных кафешек, которые, впрочем, стоит выбирать исключительно по отзывам: пишут их только туристы, так что нарваться на «подделку» — сложно. Здесь много рыбы, особенно вяленой, неплохое, объективно говоря, местно «пенное», достаток овощей и фруктов. Голодным не останешься, а при определённом подходе обойдётся такой стол в небольшую сумму. Жара в тандеме с сезоном арбузов и дынь, какие застолья! Так что основной «ингридиент» покупается рядом на бахче, а все «излишки» — в соседнем магазине. Кухонька, пусть небольшая, в нашем номере была. Подводя итоги, стоит сказать: за неделю, проведённую на море, считай, дикарём, в кафетерии ходили трижды, а на все «радости желудка» ушло не более 10 000 рублей. В Москве бы так!

© Adobe Fotostock

© Wikipedia

Про деньги

Считаем: «платник», который предстоит пройти полностью, обойдётся примерно в 5 000 рублей. С транспондером — дешевле на 15%. На кофе и перекусы в дороге, которых предстоит минимум два — ещё около двух тысяч. Переночевать в Каменске-Шахтинском — от 3 тысяч рублей. За любимый в народе «Отель-Музей СССР» придётся заплатить 4 500 рублей, но в цену включён завтрак. Бесплатная охраняемая парковка есть у большинства отельеров. Отдельная строка расходов отдыхающих — штрафы за нарушения ПДД: на М4 «Дон» невероятное количество камер, которых с каждым годом становится всё больше. Опытного туриста видно издалека — он не нарушает и придерживается разрешённой скорости, а новичку привозят из поездки на юг «целый букет» квитанций, которые приходят после поездки. Рекомендуем эту строку расходов сократить самым простым, действенным и надёжным методом — соблюдать правила дорожного движения. На себе попробовали: работает.

Самый большой счёт в дороге — за горючее. Весь маршрут мы проделали на китайском кроссовере Bestune T90 в бюджетной комплектации с полуторалитровым 160-сильным бензиновым турбомотором и передним приводом. Помимо традиционных, часто отмечаемых сильных сторон этой машины — просторная, доступная, симпатичная — есть ещё одна: расход в 7 литров. То есть не только пассажиры и чемоданы ехали в комфорте и чарующей прохладе, но и кошелёк «не пригорел». Более того, машину можно заправлять бензином АИ-92, что ещё выгоднее. Итого в бак за всё время поездки было «внесено» около 14 000 рублей — 13 693, если быть точным. С таким потреблением горючего, на «Бестуне» можно ехать на море даже в одиночестве, дешевле — только в плацкарте. Есть у китайского кроссовера и ещё один «плюс» в карму: багажник раскладывается в ровный пол, чем всегда можно воспользоваться для экономии на гостинице. К слову, так мы и поступили на обратном пути, выспавшись во вполне человеческих условиях на одной из парковок гигантских сетевых заправок.

© Степан Железняк

© Степан Железняк

© Степан Железняк

© Olga Marple / Wikipedia

Итого

Неделя на море, чистое и опрятное жильё, свежие овощи и фрукты, рыба всех сортов и видов. И полная свобода действия, подкреплённая автомобилем. Мечта? Да, но как показывает практика — вполне доступная: отдых на двоих обошёлся в 66 тысяч рублей. По современным меркам — весьма достойный результат. Можно ли лучше? Конечно, да. Так что план на следующее лето стоит начать разрабатывать прямо сейчас: ранее бронирование, как и лучшая проработка маршрута и поиск «заповедных», не познавших массового туризма точек на бескрайней карте России, позволит сделать отпуск ещё краше. Но как базовую версию маршрута, некий фундамент и стартовый план для открытия внутреннего туризма для себя — однозначно забирайте!