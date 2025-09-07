Комбинированный тур в Казань и Уфу хотят запустить из Беларуси

В 2026 году планируется запуск объединенного туристического маршрута, охватывающего Казань и Уфу, предназначенного для путешественников из Белоруссии. Предполагается, что туристы будут прибывать в один из городов, а вылетать из другого.

Глава «Республиканского союза туристической индустрии» Филипп Гулый подчеркнул необходимость активной популяризации данного предложения в ходе инвестиционного форума «Зауралье» в Сибае.

По словам Гулого, существует стремление к созданию комбинированных туров с Башкирией и Татарстаном, начиная со следующего сезона, так как в настоящее время отсутствует семидневный турпродукт, а трехдневные поездки уже доступны.

Планируется, что туристы будут проводить три дня в Уфе, затем перемещаться в Татарстан и вылетать оттуда. Эта инициатива является приоритетной задачей.

Гулый отметил, что для успешной реализации проекта требуется активное продвижение и реклама туров со стороны Башкирии, с целью предоставления белорусским туристам детальной информации о привлекательности региона и его столицы.

Форум «Зауралье», проходящий с 4 по 6 сентября под лозунгом «Innoregion: новые центры экономического роста», организован Агентством стратегических инициатив и правительством Республики Башкортостан.

В мероприятии принимают участие представители органов власти федерального и регионального уровней, ведущие российские предприниматели, инвесторы и эксперты различных отраслей.

Ожидается участие делегаций из стран СНГ, Ближнего Востока, Азии и других государств, а также президента World Craft Council International (WCC) Саада аль-Каддуми.

