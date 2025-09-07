Теплые туалеты установят для туристов в Забайкалье

В Забайкальском крае стартовал конкурс на предоставление субсидий предпринимателям, работающим в туристической отрасли. Финансовая поддержка будет предоставляться в форме гранта на благоустройство зон отдыха в туристических местах и маршрутах, сообщили в краевом Минэкономразвития.

Субсидию можно получить на создание санитарных зон, оборудованных площадок, установку контейнеров для мусора, информационных табличек, навесов, беседок, скамеек и прочих элементов инфраструктуры. Кроме того, средства допускается направить на обустройство экологических троп и создание арт-объектов на туристических маршрутах.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 5 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что «заколоченный» туалет на Таёжной в Чите наконец-то открыли. Старый снесли в начале 2023 года после визита замминистра ЖКХ России Алексея Ересько. Новый установили только в ноябре 2024 года, но он был закрыт. После этого Народный фронт обратился в городскую администрацию.