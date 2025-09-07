Путешествуем по городам, изображенным на российских банкнотах

Рассказываем про достопримечательности с купюр и выбираем самые интересные активности на месте.

Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story:

«Вдохновение для путешествий можно черпать где угодно. Предлагаю нестандартный вариант — заглянуть в кошелёк и… нет, не оценить его содержимое, а внимательно рассмотреть изображения на банкнотах. Рассказываю о своём опыте «купюрного туризма»: где искать знаковые достопримечательности, что ещё посмотреть, чем заняться, чтобы сохранить форму для будущих поездок».

5 рублей — Великий Новгород

Что изображено

Пятирублёвую бумажную купюру, которая ещё недавно считалась раритетом, но в 2023 году была вновь введена в обращение, украшает монумент «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. Памятник, одновременно напоминающий колокол и шапку Владимира Мономаха, пронизан символизмом: каждый из трёх уровней отражает разные аспекты истории России. За памятником на купюре находится Софийский собор — главный храм Новгорода. Это самая старая из сохранившихся древнерусских церквей (построена в XI веке).

На обратной стороне банкноты изображён Новгородский кремль — ещё одно сооружение со славной и долгой историей. Сначала оно было деревянным, а свой нынешний вид приобрело к концу XV века. Боевой ход (площадка в верхней части крепостной стены) открыт для посещения, так что если хотите сделать панорамное фото города — вам сюда.

Что ещё посмотреть

Город достаточно компактный, поэтому его главные достопримечательности – многочисленные храмы, а также Ярославово дворище, которое представляет собой «живой» кусочек настоящего древнего города — вы в любом случае не пропустите.

Обязательно прогуляйтесь по улице Фёдоровский ручей и поищите необычные памятники – «Капусту» между домами 10 и 12, «Коты и голуби» на 12/57 и «Памятник рыбаку» по соседству. В бронзовых вилках капусты внимательные путешественники отыщут «купюры» разных стран между листьями — отличное попадание в тематику!

Какие спортивные активности попробовать

Если вы так же, как и я, не любите оставлять тело без нагрузок и при этом справедливо считаете, что в другие города ездят не за тем, чтобы проводить все дни в качалке, берите пример с местных и арендуйте велосипед.

Среди горожан велопрогулки невероятно популярны, и на то есть причины: прекрасная набережная, где можно ехать, наслаждаясь свежим ветерком с реки, хорошие подъезды к достопримечательностям, не очень плотный трафик, а в осеннюю пору — ещё и очень красивые природные виды, до которых можно добраться буквально за полчаса.

10 рублей — Красноярск

Что изображено

На лицевой стороне купюры изображены Коммунальный мост через Енисей и часовня Параскевы Пятницы. Часовня находится на вершине горы, откуда Красноярск виден как на ладони. Неудивительно, что именно здесь создавал свои этюды художник Василий Суриков!

Если перевернуть купюру, можно увидеть сооружение, о котором местные (и не только) инженеры говорят с нескрываемой гордостью — это Красноярская ГЭС. Внимательные читатели вспомнят, что я о ней уже рассказывал, а если вы пропустили ту статью, то Красноярскую ГЭС можно описать как сгусток бетонной мощи 128 м в высоту. Экскурсии на плотину сейчас не водят, но даже издалека она выглядит брутально.

Что ещё посмотреть

Если к часовне Параскевы Пятницы поднимаются, чтобы посмотреть на город, то за панорамными видами на могучий Енисей нужно идти на смотровую площадку «Царь-рыба». Своим названием она обязана колоритной скульптуре осетра, возле которой всегда очередь из желающих сфотографироваться.

Ещё один центр притяжения, причём не только туристов, но и местных жителей — католический храм Преображения Господня. Его архитектура сильно отличается от православного зодчества, однако особенно храм известен своими органными концертами, которые здесь проводятся круглый год.

Какие спортивные активности попробовать

Физические активности многих жителей города так или иначе связаны с национальным парком «Красноярские Столбы». Это не просто природный заповедник, а локальный социокультурный феномен, для которого у местных даже есть особое слово — столбизм.

Заниматься столбизмом – значит проводить много времени в отрогах Восточных Саян, на правом берегу Енисея, сочетая активный отдых и занятия альпинизмом с субкультурным общением. Столбисты узнают друг друга с полуслова – я до такого уровня хоть и не дошёл, но пробежки по лесным тропам и подъёмы на горы оценил по достоинству. Это позволяет увидеть местные красоты, это бодрит — в общем, рекомендую.

50 рублей — Санкт-Петербург

Что изображено

50-рублевую купюру «населяют» петербургские достопримечательности. С лицевой стороны — олицетворяющая Неву скульптура девы, которую можно увидеть у основания южной ростральной колонны.

На заднем плане без труда угадывается Петропавловская крепость, что довольно символично, поскольку дата её основания считается днём рождения Северной столицы. Переворачиваем банкноту и видим Стрелку Васильевского острова и здание Биржи.

Что ещё посмотреть

Санкт-Петербург может стать неиссякаемым источником самого разнообразного туристического опыта: от непременного культурного до гастрономического. Однако так как сейчас сентябрь, то в погоне за настоящим осенним вайбом, особенно сильным именно в Питере, рекомендую отправиться в местные парки.

Роскошный Петергоф (если поедете сейчас, то ещё успеете застать работающими его легендарные фонтаны), окутанный атмосферой старины и загадочности Екатерингофский парк, Летний или Михайловский сады — все они необычайно красивы в это время года.

Какие спортивные активности попробовать

Для водных активностей, которые — кто бы сомневался! — крайне популярны в Санкт-Петербурге, осенью уже холодно. Впрочем, экстремалы, любители острых ощущений и просто люди «в теме» могут связаться с местным сообществом «моржей» и присоединиться к купаниям (если вы не знали, многие «моржи» не ждут появления льда и прорубей, а открывают сезон осенью).

Более теплолюбивым путешественникам можно попробовать спортивную ходьбу. Её любителей в городе много, а популярные маршруты часто пролегают через парки и другие места, достойные посещения.

100 рублей — Москва

Что изображено

На актуальной купюре уже давно нет Большого театра —-сейчас её лицевую сторону занимает знаменитая Спасская башня Кремля. Рядом с ней красуются главный корпус МГУ на Воробьёвых горах, который является самой высокой сталинской высоткой (236 м), парк Зарядье с растениями и деревьями из четырёх природных зон России, а также сразу две телебашни — Шаболовская и Останкинская. Познакомиться поближе рекомендую с обеими: Останкинская обязательна к посещению из-за своей высоты, а Шаболовская поразит новаторством инженерного подхода и изящностью форм.

Обратная сторона сторублёвой купюры отдана под достопримечательности из других регионов России. Одна из них — мемориал Советскому солдату под Ржевом, получивший широкую известность благодаря образу военного в плаще‑палатке, которая «распадается» на фигуры летящих журавлей, вторая — музей-заповедник «Куликово поле» в Тульской области.

Что ещё посмотреть

Москва впечатляет не только своими размерами, но и количеством достопримечательностей и развлечений. А ещё осенью здесь с присущим городу размахом открываются театральный и концертный сезоны, поэтому, если вы хотите увидеть культовые постановки или попеть в унисон с любимыми исполнителями, стоит тщательно изучить афишу и добавить нужные мероприятия в свою туристическую программу.

Какие спортивные активности попробовать

В то время как для романтического Петербурга идеальным вариантом является спортивная ходьба, москвичи, привыкшие к высокому темпу жизни, всё чаще выбирают бег. Где именно заняться бегом, если вы приехали смотреть столицу? Вариантов множество.

Мне нравится парк Горького — начинайте маршрут прямо от главного входа, далее по набережной до причала «Сетунь» (это порядка 7 км). Также могу порекомендовать ВДНХ. Территорию там весьма серьёзно облагородили — посмотреть на отреставрированные павильоны и замысловатый ландшафтный дизайн будет интересно.

200 рублей — Севастополь

Что изображено

Доминанта лицевой стороны — Памятник затопленным кораблям, который стоит в нескольких метрах от берега на Приморском бульваре. Величественная 16-метровая колонна, увенчанная двуглавым орлом, держащим венок и якорь, была установлена в 1905 году в память о трагических событиях Крымской войны. Рядом со стеллой на купюре также можно заметить силуэт колоннады Графской пристани — главных морских ворот Севастополя.

На другой стороне изображены руины основанного в 422-421 годах до н. э. города Херсонеса Таврического. Сегодня на месте древнего города — музей под открытым небом, где можно увидеть остатки зданий, колонн и руины античного театра.

Что еще посмотреть

Если успеете попасть в Севастополь в сентябре, то ещё застанете бархатный сезон — отличная погода позволит и искупаться, и насладиться достопримечательностями. Помимо Херсонеса, можно посетить построенную в 1343 году Генуэзскую крепость, а также Максимову дачу.

Парк, созданный архитектором Фельдманом в начале XX века, осенью всё ещё радует глаз обилием цветов, в том числе редких. Поклонникам более активного отдыха можно заглянуть в парк «Учкуевка», где работают прокат самокатов, велосипедов, электромобилей и даже скалодром.

Какие спортивные активности попробовать

Среди местных особой популярностью пользуется гребля на байдарках и каноэ. В сентябре вода ещё достаточно тёплая, поэтому можно обратиться в один из многочисленных клубов, чтобы взять несколько уроков и оборудование напрокат. Гребля очень полезна для мышц спины, к тому же занятия на свежем морском воздухе благотворно влияют на самочувствие.

500 рублей — Архангельск

Что изображено

На лицевой части банкноты изображён памятник Петру I, сыгравшему огромную роль в развитии Архангельска — ведь именно при нём здесь начали строить корабли. Позади императора и судна – здание Объединённого морского и речного вокзала (тоже, к слову, напоминающее корабль). На оборотной стороне обошлись без морской тематики – там нарисован Соловецкий монастырь.

Что ещё посмотреть

Старая застройка сохранилась на улице Чумбарова-Лучинского, которая сейчас является переходной. Гуляя по ней, вы ощутите отголоски прошлого и легко сможете представить, как выглядел город 100-200 лет назад. Ну а после можно отправиться на набережную Северной Двины, где находится несколько знаковых достопримечательностей, в том числе Михаило-Архангельский кафедральный собор.

Какие спортивные активности попробовать

Природа и инфраструктура Поморья идеально подходят для езды верхом. В городе есть конные клубы, которые будут рады как новичкам, так и опытным наездникам. И те и другие смогут совершить конную прогулку по разнообразным местам, будь то хвойные леса, бескрайние поля, аллеи, холмы или уходящий вдаль огромный пляж.

1000 рублей — Ярославль

Что изображено

Тысячерублёвых банкнот в России две, но для «купюрного туризма» я возьму более известную — изумрудно-зелёную, посвящённую Ярославлю. На лицевой стороне можно увидеть главный символ города — памятник Ярославу Мудрому, который стоит в самом центре столицы Золотого кольца.

Также на банкноте изображена часовня Казанской Богоматери. И хотя её трудно назвать историческим памятником (она была построена на берегу Которосли только в 1997 году), изящное здание в форме ракеты, несомненно, должно порадовать путешественников, которые обращают внимание на необычную архитектуру.

Церквей в городе необычайно много, и одна из них — церковь Иоанна Предтечи — украшает оборот купюры. И неспроста: это одно из самых известных произведений школы ярославского зодчества и единственный в России 15-главый храм.

Что ещё посмотреть

Большинство исторических маршрутов по Ярославлю начинаются с Богоявленской площади. Она расположена в историческом центре города, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Далее можно зайти на территорию Спасо-Преображенского монастыря, который за белокаменные стены часто нарекают «Ярославским кремлём».

Также не стоит обделять вниманием парк на Стрелке (он же — Парк 1000-летия Ярославля), разбитый в месте слияния Волги и Которосли. В погожий осенний день здесь приятно прогуляться на свежем воздухе — многие местные так и делают.

Какие спортивные активности попробовать

В Ярославле сильна хоккейная школа, а также развиты единоборства: карате, тайский бокс, армейский рукопашный бой, капоэйра, кудо, ниндицу и многие другие. К слову, фестивали единоборств регулярно проходят в парке на Стрелке. Если вы любите подобное или просто подыскиваете для себя необычный вид спорта, посещение такого мероприятия может стать интересным опытом.

2000 рублей — Владивосток

Что изображено

Главный «денежный» символ Владивостока — подвесной Русский мост, открытый в 2012 году. Также в правом нижнем углу купюры можно разглядеть один из корпусов Дальневосточного федерального университета, который сегодня считается одним из самых технологичных вузов в стране.

Что касается обратной стороны, то на ней мы видим пусковую установку первого российского гражданского космодрома «Восточный», построенного в Амурской области.

Что ещё посмотреть

Особенность климата Владивостока в том, что лето и осень здесь «сдвинуты» на месяц вперёд. В сентябре вода в Приморье такая же тёплая, как и в августе — а это значит, что в туристическую программу стоит обязательно включить морские активности.

Это может быть «тюлений» отдых или экскурсии на корабле (рекомендую остров Русский, а также бухты Лазурная и Стеклянная, где очень красиво в любое время года). А ещё здесь сезон красной икры, в поисках которой можно заглянуть на Центральный рынок.

Какие спортивные активности попробовать

Владивосток — как раз тот случай, когда выбор спортивных активностей определяет география. У жителей и гостей города в почёте всё, что связано с морем: кайтинг, дайвинг, походы на каяках, сап-сёрфинг, прыжки со скал в море. Выбирайте занятие себе по душе, находите профессионального инструктора (если он вам нужен), и вперёд — навстречу водным приключениям!

5000 рублей — Хабаровск

Что изображено

И вновь между новой купюрой с изображением Екатеринбурга и старой, находящейся в обращении с 2006 года, я выберу старую — с Хабаровском. У неё и образ более знакомый, и сам город интересен для туристов.

Лицевая сторона банкноты демонстрирует памятник графу Муравьёву-Амурскому, внёсшему огромный вклад в освоение и развитие Сибири (в частности именно благодаря ему состоялось возвращение тогда ещё китайского Амура в состав Российской империи). Памятник находится на берегу реки в достаточно живописном месте, так что к посещению рекомендую.

На обратной стороне — мост через Амур. Он был открыт в 1916 году и также является важным символом города, поскольку именно строительство этого моста поставило точку в сооружении Транссиба.

Что ещё посмотреть

Пока на улице стоит хорошая погода, обязательно стоит прогуляться по набережной — она в Хабаровске красивая и благоустроенная. Обязательно дойдите до Утёса — это не только визитная карточка города, но и идеальное место для фото.

Гастрономическим туристам и любителям культурного отдыха — дорога на центральные улицы (Муравьёва-Амурского и Ленина), где можно посетить аутентичные кафе, зайти в художественный музей или просто посидеть на лавочке, глядя на опадающие листья.

Какие спортивные активности попробовать

Лучший способ прочувствовать Хабаровский край — отправиться в горы. Если вы новичок в треккинге, то можно отправиться на Шереметьевские скалы. Помимо захватывающей панорамы тайги, там можно увидеть знаменитые петроглифы, ставшие объектами культурного наследия федерального значения.

Сравнительно лёгкие прогулки по оборудованным экотропам также предлагает Анюйский национальный парк, где в начале осени можно еще застать перелётных птиц. А вот подъём на хребет Дуссе-Алинь со знаменитыми водопадами под силу только подготовленным туристам — впрочем, это отличный повод прокачать выносливость и навыки в треккинге!