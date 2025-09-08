В России подорожали путешествия

Цены на путешествия внутри России выросли почти на четверть с 2023 года. Об этом «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на исследование сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours.

Так, за почти два года цены на туры по России выросли на 22,6 процента. Например, в 2023 году пакетный отдых в Сочи на двоих стоил 72 892 рубля, в 2025-м то же предложение обойдется уже в 89 406 рублей.

Как выяснила компания Onlinetours, среди направлений внутри страны россияне чаще всего выбирают Краснодарский край. Средняя стоимость тура в Сочи выросла в 2025 году на 25 тысяч рублей — до 122 845 рублей, всего прирост составил 25,7 процента. Также сообщается, что Россия заняла четвертое место в пятерке самых популярных направлений для соотечественников. В нее также попали Турция, Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что пакетный отдых в Турции в сентябре 2025 года подешевел на 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Уточнялось, что средний чек тура с перелетом в первый месяц осени составляет 198,5 тысячи рублей.