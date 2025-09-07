В Петербурге все крупные гостиницы прошли самооценку

В Петербурге все гостиницы с большим номерным фондом прошли процедуру самооценки. Об этом «ФедералПресс» сообщили в комитете по развитию туризма Северной столицы.

«Всего 750 объектов, и число ежедневных добавлений исчисляется десятками», – отметили в ведомстве.

В комитете добавили, что к 1 сентября число непрошедших составит не более 10–15 %.

«Это не приведет к дефициту мест размещения туристов и будет способствовать повышению качества услуг гостеприимства», – считают в комитете.

Дополнительно туристский контакт-центр проводит телефонное оповещение отелей о необходимости пройти самооценку, если они еще этого не сделали.