Сколько туристов из Москвы выбрали автобусные туры этим летом

Около 1 млн путешественников этим летом поехали в автобусные туры из столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Междугородние автобусные перевозки – популярный способ передвижения среди москвичей и гостей столицы. Их выбирают за доступность, комфорт и надежность. Развиваем новые направления и обеспечиваем удобное и безопасное сообщение с регионами по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – цитирует пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он рассказал, что с июня по август 2025 года пассажиры совершили более 35 тыс. междугородних рейсов. Автобусы отправлялись на маршруты по всей России и странам ближнего зарубежья. Больше всего билетов вы купили в города: Воронеж, Донской, Киржач, Рыбинск, Чебоксары. Безусловный лидер этого лета – автовокзал «Центральный», с него уехали более 315 тыс. путешественников, а автобусы совершили 12 тыс. рейсов.