Маршрут выходного дня: что посмотреть в Болхове

Мы начинаем цикл материалов, посвящённый интересным и красивым местам Орловской области, и отправляемся в небольшой городок Болхов. Болхов входит в состав туристического маршрута Бирюзовое кольцо России, объединяющего древние города и исторические поселения Орловского края. Знакомство с ним стопроцентно оставит у вас приятные впечатления. Здесь тихо, неспешно и малолюдно, улицы заполнены малоэтажными домами, а взгляд притягивают красивые храмы и колокольни. Рассказываем про главные достопримечательности Болхова.

© Quto.ru

Болхов

Болхов впервые упоминается в 1196 году. В XIV-XV веках город был центром удельного княжества. В 1556 году упоминается, как крепость. Болховский кремль находился на мысу у впадения речки Болховки в реку Нугрь.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Болхова 310 км пути по Симферопольскому шоссе. Поездку можно совместить с посещением Серпухова, Тулы, Белёва и Орла. От Болхова до Орла 60 км пути.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Площадь Ленина

Площадь Ленина – центральная площадь Болхова. Здесь вы увидите памятник В. И. Ленину, здание Администрации, школы искусств и начало улицы Ленина, сохранившей застройку и колорит купеческого дореволюционного города.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Спасо-Преображенский собор

От площади Ленина обязательно прогуляйтесь к Спасо-Преображенскому собору - это главная достопримечательность Болхова. Впервые Спасо-Преображенский собор упоминается в 1625 году, но историки полагают, что он был в городе уже веком ранее. В 1841 году началось строительство нового более вместительного каменного храма. В 1820-30-х годах рядом с собором возвели высокую колокольню, она построена в стиле зрелого классицизма.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Памятник Николаю Чудотворцу.

В 2021 году у Спасо-Преображенского собора был установлен памятник святителю Николаю Чудотворцу.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Троицкая церковь

Рядом со Спасо-Преображенским собором, на территории бывшего Болховского кремля, располагается Троицкая церковь. Храм Святой Живоначальной Троицы - один из немногих в Орловской области, сохранивших свой первоначальный архитектурный облик. Он был возведён вместо деревянной церкви в 1701-1708 годах, построен из красного кирпича. В 1872-1878 на некотором расстоянии от трапезной была построена новая колокольня (старая наклонилась), так что между ними возник проход с аркой.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Парк Сад-городок

Пройдя между Преображенским собором и Троицкой церковью, вы окажетесь у входа в уютный красивый парк Сад-городок. Парк Сад-городок - двухуровневый. На верхнем ярусе – фонтан, нижний ярус – детская игровая площадка, сцена и сеть дорожек для прогулок.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Из парка Сад-городок также открывается красивый вид на Спасо-Преображенский собор и Троицкую церковь. Этот храмовый комплекс виден из разных районов города.

© Светлана Парфенова

Памятник А.Н. Апухтину

В небольшом сквере рядом с площадью Ленина и храмами установлен памятник поэту А.Н. Апухтину - уроженцу Болхова, другу и соратнику Петра Чайковского. Его произведения были положены на музыку композитора, а самым известным считается романс «Ночи безумные».

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Мемориал ВОВ

Если немного пройтись от площади Ленина вверх по улице Ленина, то вы окажетесь в сквере с Мемориалом Великой Отечественной войны.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Георгиевская церковь

Георгиевская церковь - одна из самых ярких достопримечательностей Болхова. Она была построена в 1740 году на холме напротив Красной Горы, за рекой Болховкой. 76-метровая пятиярусная колокольня Георгиевской церкви является самой высокой в Орловской области.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Другие церкви Болхова

До революции в небольшом Болхове было около 30 храмов, так что город иногда называли Орловским Суздалем. Но до наших дней дошла примерно одна треть церквей, и часть из них – в руинах.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Памятник танку Т-34

В список интересных достопримечательностей Болхова также входит памятник танку Т-34 и мемориал ВОВ за ним. Этот комплекс находится в районе Советской площади.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Троицкий Рождества Богородицы Оптин женский монастырь

Буквально в 5 км от центра Болхова расположен Троицкий Рождества Богородицы Оптин женский монастырь. Он был основан на высоком холме на восточной окраине Болхова ещё до XV века. К началу XX века в Троицком Оптином монастыре было три храма, обитель была окружена каменной стеной с четырьмя башнями. До наших дней уцелел лишь уникальный Троицкий собор 1668 года, построенный в византийском стиле на средства царя Алексея Михайловича и царицы Марии как родовая усыпальница родных царицы. Сохранилась часть монастырской ограды с башнями и воротами.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

