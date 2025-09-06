Гид из «Красной поляны» неделю выживал в горах без еды и воды

Пропавший неделю назад в горах «Красной поляны» гид-инструктор Сергей Мельников жив. По информации Южного регионального отряда МЧС, 58-летний мужчина семь суток продержался без провизии, воды и спальника. Он самостоятельно добрался до села Аибга и отказавшись от осмотра медиками.

© РИА Новости

Инцидент произошел во время пешего похода по «Черничной тропе», который рассчитан на один день. 29 августа Мельников повел по этому маршруту двоих туристов – мужчину и женщину. Экотропа проходит по склонам хребта Аибга, «богата многообразием ландшафтов и широкими панорамными видами», говорится в описании маршрута на сайте Курорта «Красная поляна». 19-километровый поход обычно длится 9 часов и считается очень сложным. Дорога начинается на высоте 400 м от уровня моря, а высшая точка расположена на отметке 2,2 км.

Через какое-то время Сергей сообщил коллегам о вынужденной ночевке в горах, после чего связь оборвалась. Поход был рассчитан на один день, поэтому туристы и их руководитель ничего не брали для организации стоянки. Туристы, которых сопровождал Мельников, смогли спуститься сами, они рассказали, что гид отстал и не смог идти дальше.

Поиски, в которых участвовали 20 человек и спецтехника, велись несколько дней на склонах гор Красная скала и Подкова. Спасателям мешали дожди и ветер. Как оказалось, Мельников потерял путь в темноте, но сумел выжить и найти дорогу к поселению.

