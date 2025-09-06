Для экскурсоводов без аттестации ввели штрафы

С 6 сентября начали действовать новые положения административного кодекса (КоАП РФ) в части нарушения законодательства о туристской деятельности. Наказание ждет как неаттестованных гидов, так и туристические компании.

Норма об обязательной аттестации и регистрации экскурсоводов в федеральном реестре была введена с 1 марта, но без финансовых санкций. Активнее всего к этой дате подготовились в Санкт-Петербурге, где сдали соответствующие экзамены свыше 1,8 тыс. человек. В Москве таких специалистов тогда было в 2 раза меньше. Всего же в регионах России к началу весны насчитывалось около 11,2 тыс. зарегистрированных экскурсоводов и гидов.

За обслуживание туристов без разрешения граждан будут штрафовать на 7–10 тыс. руб., а при повторном нарушении придется заплатить намного больше – до 70 тыс. Ответственность туркомпании за это оценили – от 50 до 100 тыс. руб., а если подобное повторится, то сумма вырастет в полтора раза. Впрочем, на первый раз КоАП допускает и простое предупреждение.

По отраслевому закону «Об основах туристской деятельности» экскурсоводов обязали носить на видном месте бейджик с именем и фото, а также номером в реестре и QR-кодом. За его отсутствие также следует штраф в размере 5–10 тыс. руб.

Наказуемым с сентября стало неуведомление соответствующих служб о начале и окончании туристического маршрута. Инструктора-проводника в этом случае оштрафуют на 7–10 тыс. руб. и до 50 тыс. при повторном случае. Для юридических лиц введена ответственность за непредставление сведений о препятствиях на маршруте, которые могут повлиять на безопасность туристов: максимальные санкции – до 60 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что до 1 сентября каждая четвертая гостиница не прошла обязательную классификацию. Согласно новым требованиям такие объекты размещения не имеют права принимать гостей.