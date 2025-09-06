Тревел-блогер назвал Чечню одним из самых безопасных регионов России

Тревел-блогер Максим Голышев назвал Чечню одним из самых безопасных регионов страны. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Беспорядочные путешествия» на платформе «Дзен».

Голышев посетил пять регионов России, в которых статистически происходит меньше всего преступлений за год. Он отметил, что Чеченская Республика, занявшая пятое место в списке, действительно является комфортным для туризма местом.

«Чувствуешь ли себя в полной безопасности, находясь в Грозном или любом другом городе Чечни? Пожалуй, да. Поначалу непривычно, что многие мужчины здесь носят бороду, а женщины ходят с покрытой головой, но к этому привыкаешь и в целом ощущаешь себя спокойно», — рассказал Голышев.

На четвертом месте топа оказалась Магаданская область. Турист провел здесь несколько дней и также не заметил каких-либо опасностей. На третьем месте — Ингушетия. У местных жителей блогер выяснил, что в республике по-прежнему имеет место кровная месть, которая является сдерживающим фактором для совершения преступлений.

«Исключительно на уровне личного восприятия, мне показалось, что в Ингушетии еще более безопасно, нежели в соседней Чечне», — подчеркнул путешественник.

Вторым в топ-5 безопасных значится Ненецкий автономный округ, в котором тревел-блогер также не нашел «чего-то настораживающего». А лидером списка стала Чукотка.

«Факторы безопасности Чукотского АО все те же: малая численность населения, относительно высокий уровень жизни и полная территориальная оторванность от остальной России», — пришел к выводу Голышев.

