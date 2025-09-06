Что интересует богатых китайцев на Дальнем Востоке

Исполняющая обязанности министра туризма Хабаровского края Елена Цымбал заявила, что китайские туристы всё чаще выбирают дорогие экскурсионные туры в регионе. Это связано с ростом интереса к активному отдыху и эксклюзивным услугам, предлагаемым на территории края, сообщает ИА DEITA.RU.

© unsplash

Туристы из Китая предпочитают останавливаться в комфортабельных кемпинг-парках, расположенных вдали от цивилизации, наслаждаясь природой, занимаясь рыболовством на горных речках, совершая пешие прогулки и катаясь на внедорожниках. Дополнительно предлагается знакомство с местной кухней, мастер-классы по приготовлению традиционных блюд из свежей рыбы.

Как пишет ТАСС, ежегодный рост числа туристов из Китая показывает высокий спрос на путешествие в Хабаровский край. За первое полугодие 2025 года поток иностранных туристов вырос на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув отметки в 11,3 тысячи человек.

Власти региона ожидают открытия пункта пропуска на острове Большой Уссурийский, что позволит увеличить приток туристов из Китая и соседних азиатских стран. Предположительно, туристы предпочтут продолжать посещать Хабаровский край в рамках кратковременных туров длительностью два-три дня, включая ознакомительные экскурсии, музейные экспозиции и шопинг.

Немалый интерес у туристов вызывает культура малых коренных народов севера, традиционно проживающих на территории региона. Экскурсии в традиционные деревни, такие как Верхняя Эконь в Комсомольском районе, предлагают уникальный шанс прикоснуться к культуре, фольклору и кухне аборигенов.