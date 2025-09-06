В России рекордно вырос спрос на оздоровительные туры

Спрос на ретриты (поездки, сочетающие духовные и физические практики) и программы восстановления ментального здоровья вырос более чем на 200%, а средний чек достигает 250 тысяч рублей за недельную программу. И если еще десять лет назад слово "медитация" вызывало у россиян ассоциации с сектантством, то сегодня забота о психическом здоровье стала восприниматься как долгосрочная инвестиция в качество жизни.

"Велнес-туризм - это комбинация well-being и fitness, то есть стремление к гармонии тела и разума через комплекс процедур и практик. В такие программы входят сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, спа и массажи, антистрессовые занятия, детокс и anti-age методики", - объясняет менеджер по маркетингу Wanderlust Travel Studio Ксения Арцибашева.

По ее мнению, это не просто отдых, а целая система восстановления физического и психоэмоционального состояния, борьбы со стрессом и профилактики выгорания.

Велнес-туризм в России прошел путь от узкой ниши до полноценной индустрии всего за десятилетие. Коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус отмечает, что первые признаки сформированного спроса появились в середине 2010-х годов, примерно с 2015-2016 годов, когда это была нишевая история для узкого круга людей, глубоко погруженных в йогу, медитации и восточные духовные традиции.

"Качественный перелом произошел в 2020-2021 годах на фоне пандемии, которая выступила мощнейшим катализатором. Lockdown, тотальная удаленная работа и тревожность заставили людей искать не просто отдых, а именно перезагрузку. Тогда мы зафиксировали рост бронирований таких программ на платформе более чем на 200%", - рассказывает Бритаус.

Эксперты считают, что пандемия наглядно показала, что ментальное выгорание и стресс - это общие вызовы, а не личная слабость. По словам Бритауса, если раньше велнес-туризм ассоциировался в основном с йогом, то с 2022 года запрос сместился в сторону комплексных решений - йога с психологией, digital-детокс, ретриты для предпринимателей и женские круги.

Основную аудиторию велнес-туров составляют жители крупных городов в возрасте от 30 до 55 лет с высоким уровнем занятости и дохода, подчеркивает Арцибашева. Бритаус уточняет, что ядро аудитории - люди от 30 до 45 лет, социально и профессионально активные горожане, находящиеся на пике карьерной нагрузки и наиболее подверженные риску выгорания.

"Это предприниматели, топ-менеджеры, специалисты креативных индустрий. У них плотный график и высокий уровень стресса, поэтому они ищут формат отдыха, где можно совместить релаксацию, перезагрузку и заботу о здоровье", - поясняет Арцибашева.

Около 70% бронирований велнес-туров приходится на женщин, которые часто путешествуют в одиночку или небольшими группами подруг, заметил Бритаус. В то же время быстро растет сегмент аудитории 50+, для которого забота о качестве жизни и ментальном благополучии выходит на первый план.

Цены на велнес-туры разнятся в зависимости от продолжительности, локации, уровня комфорта и формата программы. По данным YouTravel.me, средний чек на ретрит-туры для россиян в 2025 году находится в диапазоне от 120 до 250 тысяч рублей за программу продолжительностью 7-10 дней, при этом стартовая стоимость начинается от 9 000 рублей за однодневный ретрит. Арцибашева приводит данные по международному сегменту: цены начинаются от 2 тыс. евро за неделю и могут значительно расти, а в премиум-сегменте стоимость может превышать 10 тыс. евро, особенно для индивидуальных программ под медицинским контролем.

"Как правило, в пакет ретрит-туров входят проживание, сбалансированное питание (часто с акцентом на детокс или wellness-меню), занятия йогой и фитнесом, спа- и массажные процедуры, дыхательные практики и консультации специалистов", - рассказывает Арцибашева.

С точки зрения географических предпочтениях российских велнес-туристов лидером 2025 года стала Шри-Ланка, которая, по словам Бритауса, предлагает идеальное сочетание духовных практик, аюрведы и природы. На втором месте - премиальные направления, например ОАЭ, с высоким уровнем сервиса и развитой wellness-инфраструктурой. Классические направления вроде Таиланда остаются стабильно востребованными, но активно растет спрос и на ретриты по России - на Алтае, Кавказе или на Красной Поляне.

Форматы велнес-программ бывают разные. Сооснователь школы медитации Трех Путей Максим Сати выделяет несколько категорий: однодневные городские ретриты без ночевки для знакомства с практикой, ретриты выходного дня на 2-3 дня для мягкого погружения и классические 10-дневные программы випассаны для глубокой трансформации. По содержанию различают медитативные ретриты, йога-ретриты, ретриты осознанности и прощения, а также более аскетичные программы с полным молчанием.

Сезонность спроса на велнес-туризм зависит от пиковых периодов стресса и выгорания. Бритаус выделяет три основных волны бронирований.

"Главный пик приходится на сентябрь-ноябрь, это период постотпускного стресса и необходимости восстановить ресурс перед окончанием года", - поясняет он.

Второй всплеск, по словам эксперта, происходит в феврале-марте во время зимней хандры, а третий в мае-июне, когда люди стремятся войти в лето обновленными. Представители Экофермы Нестеровых отмечают, что в межсезонье не у всех россиян есть время и возможность куда-то поехать, так как много работы и ухода за детьми, поэтому, по их наблюдениям, летом спрос на йога-ретриты выше. А по информации Сати, самый высокий "спрос на осознанность" среди россиян приходится на новогодние каникулы.