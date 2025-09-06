Как безвизовый режим с Китаем повлияет на туризм на Дальнем Востоке

2 сентября был официально объявлен безвизовый режим между Россией и Китаем, что может существенно повлиять на развитие туризма и экономики Дальнего Востока. Об этом в открытой студии «ФедералПресс» на Восточном экономическом форуме рассказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.

© РИА "ФедералПресс"

По его словам, отмена визовых барьеров создает благоприятные условия для увеличения потока туристов из Китая, который является одним из ключевых зарубежных рынков для региона. Это позволит упростить и ускорить путешествия, расширить возможности для межрегионального сотрудничества и обмена.

«Сейчас будем справляться с этой ситуацией как надо, потому что есть ряд вопросов, которые нужно будет экстренно решить», – отметил Басанский, подчеркнув необходимость быстрого реагирования и организации работы по новым условиям.

Безвизовый режим открывает перспективы для развития новых туристических маршрутов, а также способствует росту экономики, созданию рабочих мест и укреплению связей между странами.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/a1a985976c028340460b066273ff7de4"/>

Вместе с тем министр акцентировал внимание на необходимости развивать туристическую инфраструктуру, чтобы обеспечить комфорт и безопасность гостей региона.