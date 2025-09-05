На Черном море произошли новые выбросы мазута

На Черном море на днях зафиксированы новые выбросы мазута. По информации оперативного штаба, их обнаружили на 3-километровом участке в Темрюкском районе – от порта «Тамань» вдоль побережья поселка Волна до мыса Железный Рог.

Тем временем в Анапе – в наиболее проблемной части побережья – в последнее время ситуация нормальная, новых загрязнений не было. Как рассказал TourDom.ru местный блогер и активист Макс Анапский, практически закончены водолазные работы, разбирается песчаный вал от причала технополиса «Эра» до реки Можепсин:

«Дальше песок этот будет просеян в этом песчаном валу. Водолазные работы также заканчивают в этом промежутке».

Судя по кадрам, которые выкладывают из Анапы местные жители и туристы, пляжи и вода чистые, ежедневно появляются видео с дельфинами. Однако официально купальный сезон в этом году уже вряд ли откроется.

«О частичном открытии пляжей, как власти говорили ранее, информации нет. И, я думаю, не будет, пока не накроют все части танкеров коффердамами (водонепроницаемыми конструкциями. – Ред.), пока не откачают мазут из них, не поднимут и не увезут. На мой взгляд, никакие, даже минимальные риски брать на себя не хотят и будут ждать полного окончания работ и только потом обсуждать открытие пляжей», – рассказал Макс Анапский.

Показательно, что власти перенесли с сентября на ноябрь опубликование проб на наличие в море нефтепродуктов, о чем на портале «Российская общественная инициатива» была составлена петиция.

Все это значит, что и с бархатным сезоном в Анапе будут такие же проблемы, как и летом.

«Народу мало, бархатного сезона, боюсь, уже не будет. Исключение – крупные гостиницы и санатории с собственными бассейнами. У них ситуация относительно нормальная. Но и то – море-то официально закрыто», – поделился с TourDom.ru владелец одного из гостевых домов в Витязево.

Ранее мы написали, что в Анапе из-за мазута в этом году недосчитались почти 3 млн туристов.