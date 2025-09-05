«Лучше смириться». Россияне боятся наплыва безвизовых китайцев

Путешествующие по России, а также жители туристических регионов опасаются, что безвизовый въезд в страну для китайцев, обещанный президентом России Владимиром Путиным в ответ на заявление властей Китая, может привести к «допандемийному кошмару».

© РИА Новости

«Понаедут, все скупят, все съедят», – переживают в соцсетях.

Особенно, вспоминая ситуацию тех лет, волнуются жители и любители Санкт-Петербурга.Так, в 2019 году город посетили почти 1 млн китайцев. Это привело к огромным очередям к достопримечательностям – например, желающие попасть в Екатерининский дворец в Царском селе в разгар сезона ждали по 5–6 часов; к дефициту железнодорожных билетов – уехать в Москву на «Сапсане» было практически невозможно, а покупать места в ночных составах приходилось задолго до отправления. «Зайдешь в кафе – а там уже половина Пекина». «Ехал ночью из Питера в Москву – весь поезд забит китайцами. В моем в вагоне, кроме меня и них, никого не было. Болтали без умолку». «Ни в один музей не попасть – очереди были километровые. Все скамейки только они и занимали», – рассказывают туристы.

Большой наплыв отмечался и в дальневосточных регионах, где одной из главных проблем стала нелегальная миграция и, как следствие, браконьерство – китайские соцсети были завалены фото и видео на фоне вулканов Камчатки, с трофеями, добытыми в приграничных лесах. При этом никто не оформлял ни охотничьей путевки или лицензии, ни спецразрешения для посещения заповедных зон.

После взаимных правительственных заявлений о безвизе появились высказывания, что все это может повториться вновь. «Ну, теперь всех лягушек выловят, рога у лосей отпилят, мухоморы все соберут и воду из Байкала вычерпают. Мавзолей теперь круглосуточно будет работать, а книги Ленина раскупят под ноль». «Опять во дворцы пригородов Петербурга будет не попасть». «Все, что у нас есть – и движимое, и недвижимое, и живое, и неживое, – интересует китайцев», – говорят подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Противиться наплыву китайцев бессмысленно. Лучше смириться с неизбежностью», – резюмируют российские туристы.

Корреспондент TourDom.ru спроси у профессионалов турбизнеса, насколько обоснованы эти опасения.

«Пока нет оснований беспокоится о резком росте потока туристов из Китая, – считает генеральный директор компании "Невские сезоны" Кирилл Соколов. – Давайте сначала дождемся отмены визового режима и поймем, насколько изменится объем авиаперевозок. Если проблем с рейсами из Китая в Россию и обратно не будет, то взаимный турпоток, по моим оценкам, вырастет на 30–40%».

По словам ⁠ руководителя туроператора «Свой ТС» Сергея Войтовича, бронирований с китайской стороны действительно стало больше, а после реальной отмены визового режима поток может увеличиться кратно.

В этом случае больших очередей не избежать. Но коснется это только самостоятельных путешественников и жителей туристических городов, а для организованных российских экскурсантов, по мнению турагентов, наплыв гостей из Китая вряд ли будет иметь негативные последствия: