В ГД предложили ввести адресный туристический кешбэк для ряда семей

Председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев предложил ввести адресный туристический кешбэк для многодетных, малообеспеченных семей, а также для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Свою инициативу он изложил в письме министру экономического развития Максиму Решетникову.

© unsplash

«Фракция "Новые люди" относится с большим вниманием к нуждам граждан социальных категорий, в частности к праву на досуг и отдых. Действовавшие по 2022 год программы кешбэка дали положительный импульс в части популяризации туризма и отдыха, в том числе и среди этих категорий граждан», — заявил Тарбаев в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметил депутат, для незащищённых категорий граждан отправка детей на летний отдых или организация семейного досуга нередко оказывается сложной задачей.

Тарбаев добавил, что обеспечение права на отдых всем гражданам России — это обязанность государства.

«Поэтому мы считаем необходимым снова поднять вопрос о хорошо зарекомендовавшем себя механизме социальной поддержки населения», — заключил он.

