В АТОР допустили увеличение турпотока из КНР на 50-100%

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что после введения безвизового режима турпоток из Китая может вырасти минимум на 50—100%.

«В первую очередь от этого выиграют приграничные регионы Дальнего Востока — Приморье, Хабаровский край, Амурская область, Бурятия (озеро Байкал), Иркутская область и, конечно, Санкт-Петербург, Москва и Мурманск», — высказалась она в беседе с газетой «Взгляд».

Основной сезон для поездок у граждан Китая — это лето, отметила Ломидзе.

Она напомнила, что в 2019 году, до пандемии, турпоток из КНР в Россию превышал 2 млн. А в 2024-м страну посетил миллион китайских туристов. Итогом текущего года может также стать миллион китайских гостей, уточнила эксперт.

Ранее Россия запросила у Китая разъяснения об условиях въезда россиян в КНР после того, как Пекин ввёл безвиз на срок до 30 дней.