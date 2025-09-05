Стало известно, на каких морях отдыхали москвичи минувшим летом
Летом 2025 года каждый второй москвич, отправлявшийся на отдых, выбирал для путешествия Сочи. Город стал одним из наиболее популярных курортов Чёрного моря.
Также у жителей столицы вырос интерес к Балтийскому и Каспийскому морям, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на аналитиков МегаФона.
Так, 20% жителей столицы летом выбирали Калининград, а 11% — Махачкалу в Дагестане.
В топ-5 направлений вошли Владивосток (7%), омываемый Японским морем, и Мурманск (5%), расположенный на берегу Баренцева моря.
Больше всего путешествий к морю москвичи совершили в июле — 38%.
