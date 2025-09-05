Сколько стоят туры на Камчатку и Сахалин

Дальний Восток стал стратегически важным и быстрорастущим направлением для внутреннего туризма премиум-класса, заявил НСН Валерий Бритаус.

Россияне активно путешествуют на Камчатку, Сахалин и в Якутию, цены на такие экзотические туры достигают 350 тысяч рублей с человека, заявил НСН эксперт Российского союза туриндустрии, коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус.

Туристический поток на Дальний Восток в первом полугодии превысил 3 млн поездок — это рекорд с 2022 года. Их количество выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, подсчитали в Россельхозбанке. Интерес к направлению подстегивают состоятельные путешественники, которые перестали ездить за рубеж и ищут экзотику внутри страны, пишут «Известия». Бритаус подтвердил этот тренд.

«Дальний Восток – это не просто тренд, это стратегически важное и быстрорастущее направление для внутреннего туризма премиум-класса. Мы наблюдаем не просто рост, а взрывной спрос на уникальные, разработанные с душой авторские программы. Это не массовый пляжный отдых. Туристы едут за глубоким погружением, за экзотикой, которую не найти больше нигде в России, а часто – и в мире. Активно развивается гастрономический туризм, искушенные путешественники особое внимание уделяют присутствию в программе отдыха дегустации морских деликатесов и посещений модных ресторанов», – объяснил он.

Он назвал самые популярные туристические направления региона.

«Камчатка – безусловный лидер. Это Мекка для тех, кто ищет сильные впечатления. Восхождение на Авачинский и Ключевскую сопки, посещение Долины гейзеров, купание в Тихом океане, наблюдение за медведями на Курильском озере, вертолетные туры. Это наш хит продаж. Также популярны Сахалин и Курильские острова. Направление набирает огромную популярность у искушенных путешественников. Их манит суровая красота мыса Великан, остров Итуруп с его вулканами и водопадом Илья Муромец, и особая, "японская" атмосфера региона. А еще Якутия и Полюс Холода. Это направление для экстремалов и эстетов. Туры на полюс холода в Оймякон, сплавы по рекам, поиск останков мамонтов и, конечно, наблюдение за северным сиянием зимой», – отметил он.

По его словам, неделя на Камчатке обойдется россиянам минимум в 50 тысяч рублей.

«Что касается цен, здесь важно понимать, что речь об авторских турах, это не самостоятельные поездки. Камчатка на 5-7 дней обойдется от 50 000 до 300 000 рублей с человека. Курилы (Сахалин + Итуруп, 5-10 дней): 65 000 – 350 000 руб. Якутия (Оймякон, 3-7 дней): от 50 000-350 000 руб. Тур по Приморью с акцентом на природу (7 дней): от 80 000 рублей», – рассказал собеседник НСН.

Российские туристы с детьми все чаще отправляются в активные экстрим-туры, рассказала в пресс-центре НСН глава отдела партнерских коммуникаций сервиса путешествий «Туту», создатель проекта «Медиаразведка», эксперт по внутреннему туризму Наталья Анисимова.