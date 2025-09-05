Как изменился внутренний туризм в прошедшем летнем сезоне

Летний сезон 2025 года на внутреннем рынке туризма завершился с умеренным ростом, что уже подводит нас к важным выводам о состоянии отрасли. Число гостиничных бронирований в России за июнь–август выросло всего на 4,8% по сравнению с прошлым годом. Туроператоры же оценивают прирост более скромно — на 2–4%, что соответствует примерно 52 миллионам поездок

Спрос на внутреннем рынке восстанавливается после нескольких волатильных лет, но драйверы роста остаются неоднородными. Цена на услуги, логистика и экологическая повестка перераспределяют туристические потоки по стране. Южные курорты продолжают оставаться основным направлением, однако экологические факторы также поднимают риски как операционного, так и репутационного характера.

Обострение ситуации усугубляется двузначной инфляцией тарифов на проживание и ростом стоимости авиаперевозок.

«Средняя стоимость ночи в российских отелях и апартаментах подскочила до 6,3 тыс. руб.», — отмечает Юлия Шайхразеева.

Этот рост на 15% за год стал причиной изменения привычек потребителей: многие стали сокращать длительность поездок и смещать свои предпочтения в более доступные форматы, активно бронированные апартаменты.

Для отельеров это означает необходимость более аккуратной работы с ценами, акциями и динамическими пакетами предложений.

«Необходимо быть внимательными к изменению потребительских предпочтений и адаптироваться под новые реалии», — рассказала эксперт.

Ярким отличием лета-2025 является экологическая повестка, особенно на Черноморском побережье. Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе затронул пляжи Краснодарского края, приведя к закрытию 141 пляжа в Анапе. Роспотребнадзор оценивал прибрежную зону Анапы как непригодную для купания — явная «миграция» туристов в сторону Сочи и Геленджика не заставила себя ждать.

Несмотря на то, что к августу удалось удержать качество воды на прочих курортах, имиджевые риски для Анапы оставались в течение всего сезона. Юлия Шайхразеева подчеркивает важность прозрачной информации для гостей.

«Курорты, предоставляющие данные о статусе пляжей в реальном времени и о принимаемых мерах, способны снизить отток туристов».

На фоне подорожания южных курортов и сложностей с авиадоставкой, интерес к городам «коротких поездок» как Москва и Санкт-Петербург значительно возрос. Кроме того, Поволжье и Дальний Восток также показали двузначный рост бронирований. Основной фокус здесь делается на событийных программах, гастрономии и уникальных впечатлениях, что также формирует новую туристическую культуру.

Согласно мнению Юлии Шайхразеевой, сезон 2025 подтвердил устойчивость внутреннего рынка, но отразил его чувствительность к неценовым рискам — экологии и транспортной доступности. Без целенаправленных инвестиций в очистные мощности и предсказуемую логистику рассчитывать на ускорение спроса в 2026 году будет весьма сложно. В конце концов, мы наблюдаем лишь умеренный рост, который может оказаться недостаточным для дальнейшего развития отрасли без учета изменений в потребительских предпочтениях и экологических факторов.