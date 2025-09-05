Турпоток на Дальнем Востоке может составить 9 млн поездок к 2030 году

По итогам 2025 года турпоток в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) может вырасти на 8% и превысить 7 млн поездок, а к 2030 году — увеличится в 1,3 раза, до 9 млн поездок. Такую оценку дали эксперты Россельхозбанка в преддверии Восточного экономического форума.

© Zab.ru

По их данным, наибольшей популярностью среди туристов в этом году пользуются территории Приморского края (820 тыс. поездок), Хабаровского (520 тыс.), Республики Бурятия (350 тыс.) и Камчатского края (300 тыс.).

Турпоток ДФО по итогам первого полугодия 2025 вырос на 12%, подсчитали эксперты РСХБ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество поездок превысило 3 млн, а численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения (КСР) составила 2 млн человек. При этом по числу поездок турпоток ДФО уже обогнал Северо-Кавказский федеральный округ на 25%.

Развитие туризма в округе связано с богатой природой, культурным наследием и уникальной дальневосточной кухней. Заповедники и национальные парки привлекают все большее количество любителей экотуризма и путешественников, желающих побывать в живописных местах. Количество объектов туристической эколого-просветительской деятельности в ДФО составляет 170 единиц, по данным показателям округ является лидером среди всех регионов РФ, всего таких объектов в России 534 единицы. В 2024 году количество посетителей данных объектов превысило 0,5 млн человек, опередив по данным показателям УФО и ЦФО.

Еще одним направлением туризма в округе является набирающий популярность сельский туризм. Количество коллективных средств размещения, расположенных на сельских территориях Дальнего Востока выросло в 2 раза и превысило 1000 единиц, выяснили эксперты РСХБ. По их данным в сельской местности расположено 40% от всех КСР в ДФО, что служит положительным сигналом о развитии агротуризма в округе.

Развитие транспортной и гостиничной инфраструктуры на сельских территориях даст импульс развитию всей индустрии гостеприимства в округе, считают эксперты. А при условии создания постоянно действующих морских курортов и обустройства новых туристических троп, в ближайшие три года турпоток ДФО может превысить показатели Южного федерального округа.

«Опыт Приморского края — лидера ДФО по потоку сельских туристов — демонстрирует, как государственная поддержка и фермерская инициатива могут трансформировать сельские территории в полноценные агротуристические объекты. Экофермы, этно- и экоусадьбы, винодельни, маршруты с конными прогулками, гонками на собачьих упряжках, морские фермы, семейные базы отдыха с зоопарками — все это уникальные точки притяжения для туристов со всей России, доступные в Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях и Якутии», — рассказала руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова.

При этом сельский туризм остается относительно новым направлением для Дальнего Востока, обращают внимание эксперты. В настоящее время его развитие сильнее всего стимулируют: поддержка инвесторов, льготные кредиты на строительство отелей и гранты «Агротуризм», преференциальные режимы на территории опережающего развития (ТОР) и программа «Дальневосточный гектар».