«Чертов стул» и древние катастрофы: путешествие в незнакомую Карелию

В России время с 2022 по 2031 год объявлено Десятилетием науки и технологий. А 1 апреля 2025 года вступил в силу ГОСТ по научно-популярному туризму. В этом же году в Карелии запустили первый туристический маршрут такой концепции. Корреспондент ТАСС побывала на этом маршруте и выяснила, какие популярные, но при этом научные места есть в Карелии и почему же стул — Чертов

Наука Севера

Первой точкой в маршруте "Карелия. Путь в науку. Путешествие в прошлое Земли", на которую мы пришли, — Петрозаводский государственный университет, где ознакомились с достижениями научно-исследовательского центра по аквакультуре. Помимо знакомства с множеством обитателей аквариумов, там есть возможность пройти мастер-класс по вскрытию рыб. Мы его и прошли: взяли кровь у рыбы, а после ее препарировали.

Петрозаводский университет гордится своими научными разработками. В частности, программно-аппаратный комплекс FishGrow Platform, которая создана для предприятий аквакультуры по промышленному выращиванию рыбы в инкубаторах. Программа позволяет повысить эффективность производства и сократить затраты на управление и обслуживание бассейнов.

Помимо этого, ПетрГУ планирует внедрить собственную систему вибродиагностики в новых отраслях. Ученые университета собираются расширить область применения собственной системы, разработанной для контроля состояния обрабатывающих центров. Система фиксирует вибрации двигателя и исходя из полученных сигналов определяет, какие проблемы начинают возникать, что позволит вовремя произвести замену техники, а значит — избежать ненужных расходов и убытков.

Следующая точка маршрута — Карельский научный центр РАН. Первой остановкой стал музей прикладных экологических исследований, где удалось ознакомиться со всеми объектами исследования институтов и даже с настоящим клещом. Уже более 70 лет в центре изучают паразитов разных систематических групп в условиях европейского Севера. Удивительно, что клещи и другие разновидности местных паразитов сильно отличны от тех же клещей в Сибири. Поэтому исследования в Карельском центре РАН играют огромную роль в изучении паразитологии. Это отдельно подчеркивает и глава региона Артур Парфенчиков: "Карелия вносит весомый вклад в развитие российской науки. Наши ученые проводят фундаментальные и прикладные исследования, занимаются разработкой практических вопросов, актуальных для республики. Поддерживаем грантами молодых ученых, которые разрабатывают и реализуют проекты, в том числе по запросам ведущих предприятий региона. Многие из проектов нашли свое применение в реальном секторе экономики республики".

Далее мы переместились в Институт геологии и аналитический центр. Здесь проводятся исследования геологических материалов со всей Карелии. В частности, специалисты центра используют современный микроскоп, где для исследования используются пучки электронов, благодаря чему разрешение в разы превышает возможности традиционного микроскопа.

Почему стул Чертов и откуда в Карелии тысячи зайцев

Карелия — уникальный регион, который был образован в результате столкновения лавы и ледника. Убедились мы в этом, оказавшись в самом мифическом ее месте — скалистом урочище "Чертов стул" на берегу Онежского озера. Для спуска к воде с высоты памятника природы пришлось вспомнить уроки туризма в школе: крутой склон, узкие тропы после дождя и горы вместо перил. На берегу Онежского озера ученые рассказали про заглаженные ледником базальтовые "бараньи лбы", а чуть выше уровня озера — про "соломенские брекчии". О последних с гордостью говорили на протяжении всей поездки — именно эту породу использовали в облицовке Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Памятник природы впечатляет, с виду он больше похож даже на классическую северную тундру. Ученые всячески уходили от вопросов про корни такого названия — "Чертов стул", ссылаясь на псевдонаучность, но по пути на следующую точку все-таки удалось услышать легенду о названии.

Древняя легенда гласит, что давным-давно здесь жил старик со своей внучкой Пай. Однажды некий черт услышал, как Пай поет. Он решил похитить девушку, чтобы наслаждаться ее пением, как сказали бы сейчас, эксклюзивно. Пай околдовали и заточили на острове, а черт с тех пор сидит на стуле на другом берегу от острова и наблюдает за девушкой. Действительно, издалека урочище напоминает стул. Отсюда и название.

Спустя полчаса, проехав 20 с лишним км, мы оказались в Долине зайцев. Несмотря на название, на самом деле это скала протяженностью примерно 250 м, расположенная вдоль дороги между двумя населенными пунктами: станция Шуйская и Шуйская Чупа. С виду скала больше похожа на арт-объект: на горной стене вместо привычных молодежных граффити вырезаны сотни зайцев. Автор проекта Сергей Гапанович вместе с другом занимаются этим с 2018 года, по сути, создав новую местную достопримечательность. Хотя авторы позиционируют свой проект как некоммерческий — зайчика можно купить, и тогда фигурка станет именной. А на вырученные деньги резчики приобретают расходные материалы и инструменты.

У подножья скалы разбросаны камни, из которых собраны пирамидки. Их нам сказали обходить аккуратно, дабы случайно не разрушить чье-то желание. Рассмотрев зайцев (сколько смогли, потому что всех сразу разглядеть невозможно), отойдя от долгой дороги, мы все же уточнили, о каких желаниях шла речь. Оказывается, пирамидки — это сейды, уникальные сооружения, сложенные из горных пород друг на друга. Принято, строя сейды, загадывать желание. Мы тоже построили и тоже загадали. Будем верить, что и наше желание неловким движением никто не потревожит.

Гора Сампо и первый российский курорт

В 60-е годы прошлого века на советские экраны вышла сказка режиссера Александра Птушко "Сампо", в которой народ Калевалы мечтает о волшебной мельнице. Спустя полдня мы оказались на месте, где эту самую сказку снимали.

Как рассказали нам, гора была образована в результате движения ледников и на самом деле не носила названия "Сампо" до выхода фильма. Много лет назад здесь был берег озера Кончезеро, которое было создано вулканом, ледниками и водой. Сейчас здесь этнопарк, в котором знакомят туристов с национальными мотивами и карело-финским эпосом. Разыгрываются сказки, рассказываются мифы и даже зачитываются руны под чашечку местного чая.

Но не только гора и мифические места привлекают туристов к Карелии. Именно здесь появился первый российский курорт, основанный Петром I в начале XVIII века. Однако после первого императора минеральные источники были заброшены. Сейчас здесь действуют четыре источника с водой, обогащенной двухвалентным железом. От первого до четвертого источника увеличивается содержание железа и меняется состав воды. На вкус она действительно очень "железная", будто оказался в детстве, где пробовал железные поручни на зуб.

Вулкан-скала, водопад и березы

Мы снова оказались на горе. Внизу вода, справа ГЭС, вокруг камни и много туристов. Мы стоим на вулкане Гирвас. В голове не укладывался этот факт очень долго, потому что мы привыкли, что вулкан — это что-то на Камчатке, высокое, с кратером и столбом пепла, а здесь больше похоже на "Красноярские столбы" или плато Путорана. Ученые вовремя остановили мысленный диссонанс и объяснили, что под ногами не камни, а пять лавовых потоков, которые сложились в скалу. Вулкан извергался порядка 2 млрд лет назад, и лава расползлась на десятки километров. Внутри потоков можно найти и драгоценные вкрапления, например турмалин.

Дабы понять строение палеовулкана, определить направления лавовых потоков, места их выходов на поверхность, местные ученые придумали целый квест. Победители, среди которых, к слову, оказалась и корреспондент ТАСС, получили редкую кварцевую друзу. Ученый, которому было поручено довести путешественников в целости и сохранности до Гирваса, расстался с ней не очень охотно, но делать было нечего — приз был выигран честно.

Финальной точкой научно-популярного маршрута в Карелии стал заповедник Кивач, центром которого является одноименный водопад. А еще здесь растет та самая известная карельская береза. Она не просто другая, в отличие от "классической" березы, у нее нет привычных годичных колец, вместо них — узоры.

Двухдневное путешествие в Карелию принесло массу впечатлений. Не побывав в этих местах лично, сложно понять и принять, что Карелия образована благодаря катастрофам и вулканам и что это, оказывается, очень красиво. При объединении науки и туризма действительно рождается симбиоз прошлого и настоящего. Карелия — это музей под открытым небом, где наука оживает на глазах.