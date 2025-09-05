Крупнейший термальный курорт в Приморье построят за 100 млрд рублей

В рамках ВЭФ трехстороннее соглашение о создании всесезонного термального курорта мирового класса на берегу бухты Шамора. Инвестиции в проект составят 100 млрд рублей, что сделает его крупнейшим туристическим объектом Дальнего Востока. Реализация проекта позволит преодолеть сезонные ограничения и преобразовать территорию в международный туристический кластер.

«Приморский край каждый год посещают сотни тысяч российских и зарубежных туристов. Владивосток стал одним из самых привлекательных с точки зрения туризма городов. Однако инфраструктура не успевает за спросом. Мы стараемся привлекать новых инвесторов в эту отрасль, помогать тем, кто строит новые гостиницы и создает общественные пространства», – отметил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Планируется, что на площади почти 200 тыс. квадратных метров будет создан уникальный комплекс, включающий термальные источники, современную туристическую, развлекательную и культурную инфраструктуру.

По словам представителя китайской стороны Вэнь Упо, уникальный потенциал Шаморы заключается не только в ее летней привлекательности, но и в возможности создания круглогодичного курорта. Проект включает более десятка крытых и открытых бассейнов с термальной водой, детский аквапарк, а также культурные объекты: арт-галерею на дюнах, театр искусств на берегу моря, пляжную библиотеку и свадебную церковь. Это превратит курорт в магнит для туристов из стран АТР.

Напомним, в Хасанском районе Приморского края продолжается строительство круглогодичного курорта. Ранее власти рассказали, какая будет стоимость отдыха.