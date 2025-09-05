Где россияне хотят отдыхать осенью: список самых популярных направлений

Аналитики сервисов «Работа.ру», «СберАвто» и «Ситидрайв» пришли к выводу, что большинство жителей РФ предпочитают путешествовать в сентябре. Почему и какие ещё регионы их привлекают больше всего — читайте далее в материале.

Почему осень названа идеальным периодом для отдыха

Опрошенные отметили, что им нравится знакомиться с российскими городами в осенние месяцы из-за комфортной погоды.

Вот какие ещё причины они перечислили:

до места отдыха легче доехать за счёт отсутствия наплыва туристов; можно выгодно купить билеты.

Также в это время обычно происходит много интересных событий, поделились путешественники.

Лучшие осенние направления

Чтобы насладиться красивой осенью, россияне больше всего хотели бы побывать на Алтае, в Карелии и Калининграде, показало исследование.

Вот в какие ещё регионы туристы из РФ мечтали бы отправиться в сентябре, октябре или ноябре:

Кисловодск; Иркутскую область; Санкт-Петербург; Ленобласть; Минеральные Воды; Пятигорск; Суздаль; Домбай.

Ещё в списке оказались Казань, Ростов-на-Дону, Красноярск, Москва, Екатеринбург и другие города.

На чём предпочитают путешествовать россияне

Большинство респондентов ответили, что поехали бы отдыхать на автомобиле. А половина назвали самым оптимальным вариантом поезд.

Чуть больше трети туристов сделали выбор в пользу самолёта, а остальные предпочли автобус или теплоход.

Участниками опроса стали свыше 3 200 жителей разных регионов РФ.

