Блогер посоветовала живописное направление для осеннего путешествия

Эта локация идеально подойдёт тем, кто устал от шума мегаполиса. Тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru назвала идеальное направление для короткого осеннего путешествия из Москвы. Она посоветовала побывать в Твери, а по пути заехать в деревни Новое Волосово или Завидово.

Можно посетить усадьбу Степанова-Волосова и погулять там, сходить на экскурсии. В Тверской области стоит остановиться в отеле в живописной деревне Новое Волосово или в Завидово. Там можно погулять возле воды, полюбоваться золотой осенью. Это очень красивое место. Оттуда, кстати, организовывают экскурсии, — поделилась Ансталь.

Эксперт посоветовала в принципе рассмотреть для небольшой поездки соседние с Подмосковьем регионы. Так, например, осенью особенно красиво в Туле, Калуге и Рязани. Добраться до этих городов из столицы можно всего за несколько часов.

