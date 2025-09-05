Названы регионы России, где можно выгодно остановиться в ноябрьские праздники

Аналитики «Яндекс Путешествий» проанализировали бронирования в российских отелях и апартаментах и назвали направления, где можно отдохнуть в длинные ноябрьские праздники с наибольшей выгодой. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, по словам экспертов, в ценовом диапазоне от 2 тыс. до 5 тыс. рублей за ночь в этом году на ноябрьские праздники можно отдохнуть, например, в Сахалинской области (средняя цена за ночь — 2 тыс. рублей), Республике Калмыкия (2 тыс.), Оренбургской области (2,4 тыс.), Ямало-Ненецком автономном округе (3,5 тыс.) и Томской области (3,6 тыс.).

«В ценовом диапазоне от 5 тыс. до 10 тыс. рублей за ночь россияне могут провести ноябрьские праздники в Волгоградской области (5,1 тыс. рублей), Ростовской области (5,2 тыс.), Республике Башкортостан (5,4 тыс.), Республике Дагестан (6 тыс.), Камчатском крае (7,4 тыс.), Нижегородской области (8,3 тыс.), Краснодарском крае (9,6 тыс.)», — говорится в исследовании.

Как объяснили специалисты, данные бронирований отелей и апартаментов с 2023 года показывают, что россияне бронируют поездки на ноябрьские праздники заранее — в среднем за 99 дней до поездки.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, в какие города и регионы России стоит поехать осенью.