В Херсонской области значительно вырос турпоток

Туристический поток в Херсонской области по итогам лета вырос на 70-80% по сравнению с прошлым годом, сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

© РИА Новости

«По оперативным данным, турпоток в этом году в Херсонской области увеличился на 70-80%. Если в 2024 году мы за лето приняли около 55 тыс. туристов, то в этом уже более 100 тыс.», — сказал Сальдо.

По его словам, рост связан с тем, что регион стал более узнаваем для российских туристов, в том числе благодаря открытым в этом году объектам: аквапарку, термальному источнику, кемпингам, фотосафари в Аскании-Нова.

Глава региона также отметил, что автомобильные пункты пропуска на границе с Крымом успешно справились с возросшей из-за туристов нагрузкой.

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.