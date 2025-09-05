В топ-10 лучших отелей России 2025 года вошла гостиница в Сочи

Рейтинг составлялся по результатам голосования ведущих предпринимателей, рестораторов, отельеров, шефов, экспертов.

Отель Mantera Supreme в Сочи вошёл в топ-10 лучших отелей в России, по результатам голосования, путеводителя 50 Best Tastes of Russia. Голосование прошло с июня по август 2025 года включительно. Как заверяют авторы путеводителя, эксперты, составлявшие рейтинг, руководствовались исключительно личными оценками, не привязываясь «к факторам звёздности, ценового уровня, расположения».

Напомним, что премиальный отель с панорамным пентхаусом появился в Сириусе в 2024 году.