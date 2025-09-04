Потенциал Нижегородской области показали представителям туриндустрии Индии

Представители туриндустрии Индии посетили Нижегородскую область, где ознакомились с туристическим потенциалом региона.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Организаторы визита — Комитет по туризму Москвы и Министерство туризма и промыслов Нижегородской области. Поездка состоялась в рамках концепции продвижения межрегиональных туров «Москва плюс».

«В нашем регионе мы ознакомили гостей из Индии с главными туристическими жемчужинами. В их числе и Нижегородский кремль, и Чкаловская лестница, и музей ГАЗ, и фабрика ёлочных игрушек «Ариель», и древний город Городец», — заявил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.

Ранее сообщалось, что экскурсионный поток в Севастополе вырос почти в три раза по сравнению с 2024 годом, турпоток — на 52%.