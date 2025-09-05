Сколько курорт «Красная Поляна» принял туристов за лето 2025 года

Курорт «Красная Поляна» принял более 870 тыс. туристов в июне — августе 2025 года, что на 5% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на администрацию курорта.

Около 270 тыс. гостей приезжали на один день, остальные 600 тыс. провели в горах несколько дней отпуска. Туристический пик пришёлся на июль и август.

Среди гостей преобладали жители крупных городов России, также вырос интерес со стороны туристов из южных регионов. Помимо этого, увеличился поток иностранных гостей из стран Персидского залива.

Ранее пиар-директор Tez Tour Жанна Богачёва в беседе с НСН рассказала, что предстоящей зимой самыми привлекательными зарубежными направлениями для отдыха у россиян станут Мальдивы, Таиланд и Вьетнам.