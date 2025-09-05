Минтранс пообещал продолжить открытие южных аэропортов

Министр транспорта РФ Андрей Никитин заверил, что ведомство продолжает работу над запуском аэропортов на юге России, временно приостановивших работу в 2022 году. Этой информацией он поделился в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Геленджик – не последний. Возможны разные варианты. Пока не скажу, но мы работаем над этим, да», – приоткрыл завесу тайны Никитин.

Тему активно обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». В большей степени они ждут открытия Краснодара: «До сих пор не могу понять, в чем принципиальная разница между ним и Геленджиком: расстояние от зоны СВО у них плюс-минус одинаковое. Но один можно открывать, а другой почему-то нет».

Ранее появлялись слухи о скором открытии воздушной гавани в столице Краснодарского края. Но в августе Росавиация поспешила опровергнуть информацию о том, что полеты начнутся с сентября.