Туристы смогут прилететь в город, где снимали сериал о лихих девяностых

На ВЭФ предложили возродить аэропорт Хурба в Комсомольске-на-Амуре, который фактически не используется с 2016 года, когда оттуда улетел последний рейс в Москву. Жители второго по величине города Хабаровского края лишены авиасообщения.

Во времена Советского Союза аэропорт Хурба ежегодно пропускал 350 тыс. пассажиров в год, уступая лишь Международному аэропорту Хабаровск, который обслуживал более 3,6 млн человек. В 2009 году «Аэрофлот» запустил рейсы в Москву, но через 2 года свернул их из-за нерентабельности. «Якутия» и «ВИМ-Авиа» продержались на местных рейсах до 2016-го. После их ухода аэропорт продали в частные руки, а в июне 2025 года по решению суда вернули в государственную собственность.

«Этот аэропорт у нас сейчас один из ключевых», – подчеркнул заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.

Решение о перезапуске связано с нуждами промышленности: на территории города есть судостроительный, авиастроительный, нефтеперерабатывающий и металлургический заводы.

Однако Комсомольск-на-Амуре может быть интересен и для туристов. Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» поделились идеями.

В 60 км от Комсомольска-на-Амуре есть высокогорное озеро Амут, которое считается одним из красивейших на Дальнем Востоке.

Для тех, кто захочет кататься на новых трассах, – горнолыжный курорт Холдоми. Признан, кстати, лучшим на Дальнем Востоке в 2024 году.

«Еще хребет Мяо Чан посмотреть прикольно с высоты, ехать недалеко, идти не высоко, кадры шикарные», – порекомендовали нам подписчики.

Любопытно и то, что задуманный и построенный в 30-е годы как образцовый социалистический город, он в 90-е стал криминальной столицей Дальнего Востока, а потом и местом действия сериала «Лихие». Ранее TourDom.ru писал, что курильский остров Итуруп стал новой точкой притяжения на Дальнем Востоке.