В Анапе недосчитались почти 3 миллионов туристов

На 1 сентября Анапу посетили 1,5 млн туристов, в то время как по итогам 9 месяцев прошлого года в городе-курорте отдохнули 4,3 млн человек. Об этом в "Коммерсанте" узнали от местных властей.

В Министерстве курортов Краснодарского края отметили, что из-за низкого спроса многие гостевые дома и небольшие отели совсем не принимали гостей. На начало сентября работали лишь 715 объектов размещения, в которых насчитывалось 72,7 тыс. мест по сравнению почти с 1,6 тыс. гостиниц и санаториев летом 2024 года.

Например, в разгар летнего сезона в Джемете и Витязево повсеместно висели объявления "Есть свободные номера". Для привлечения туристов небольшие отели соглашались скинуть до 70% от цен прошлого сезона. Больше всего отдыхающих приехало в санаторно-курортные комплексы. По подсчетам местного Минтуризма, к началу августа загрузка на 59 объектах с 17 тыс. номеров, имеющихся в Анапе, составляла в среднем 60%.

Ранее власти Кубани анонсировали выделение 50 млн руб. отелям Анапы на компенсацию убытков, вызванных массовыми отменами бронирований. Деньги предлагалось выдавать по заявкам на зарплаты персоналу, платежи по коммуналке и налогам. Отельеры же назвали эту сумму очень маленькой, если разделить ее на всех потерпевших убытки.

Ранее TourDom.ru писал, что в Госдуме посчитали преждевременным оказывать материальную поддержку турбизнесу в Анапе. Дескать, 3 года отельеры имели сверхприбыль и смогут за счет этого продержаться при спаде турпотока.