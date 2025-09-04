Сколько туристов отдыхает в Сочи в бархатный сезон

Несмотря на массовый отъезд из города семей с детьми из-за начала нового учебного года, загрузка отелей и санаториев в Сочи составляет 86 процентов, а в горном кластере - 68. Сейчас в Сочи отдыхают около 184 тысяч туристов. Об этом сообщил заместитель мэра курорта Сергей Сомко во время заседания летнего оперативного штаба, который проводится раз в две недели.

По его словам, пик туристического потока традиционно пришелся на август. В начале сентября загрузка остается высокой, поэтому важно обеспечить бесперебойную работу транспорта, коммунальной и инженерной инфраструктуры.

"Также усилим контроль за выполнением необходимых мер безопасности и усилим санитарную уборку в местах проведения мероприятий, размещения гостей, а также на маршрутах гостеприимства. Работу всех служб и ведомств координируем на заседаниях городского штаба, он продолжает работу до конца сентября", - отметил Сергей Сомко.

Он уточнил, что в Сочи санитарно-эпидемиологическая обстановка остается стабильной. За последние две недели зафиксировали серьезное снижение обращений пациентов, связанных с острыми кишечными заболеваниями. Кроме того, улучшилась обстановка и по респираторным заболеваниям.

За минувшие две недели пресекли восемь фактов незаконного оборота алкоголя и изъяли более 2310 литров напитков. На курорте борются с зазывалами, которые предлагают прокат яхт и экскурсии. С начала летнего сезона против таких нарушителей составили 28 протоколов.

Правоохранители контролируют и организаторов джиппинга, в связи с чем осмотрели 230 автомобилей повышенной проходимости, пять из которых поместили на спецстоянку. К тому же против нелегальных таксистов в сочинском аэропорту составили более 60 материалов об административном правонарушении.

Тем временем в Сочи продолжается купальный сезон - температура морской воды комфортная. Также продолжает действовать особый противопожарный режим.

Сейчас в горах Сочи на туристических маршрутах находятся 13 зарегистрированных групп общей численностью около 70 человек, включая троих детей. Напомним, в горном кластере четвертый день спасатели ищут несертифицированного гида, который потерялся. Туристы не были зарегистрированы в МЧС.

Спасатели рекомендуют желающим совершить поход в горы пользоваться услугами профессиональных аттестованных инструкторов-проводников. Встать на учет в аварийно-спасательном подразделении можно с помощью единого онлайн-сервиса, электронной почты или по телефону, обратившись в МЧС России по месту путешествия. По вопросам обращаться в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по номерам телефона 8 (861) 268-11-12, 8 (861) 268-15-13.