Туристы из каких регионов РФ чаще едут в Москву

Согласно аналитическому исследованию московской туротрасли, проведенному столичным профильным комитетом, большинство российских туристов приезжает в Москву из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей и Татарстана, сообщает mos.ru со ссылкой на «Russpass. Бизнес».

© Москва меняется

В числе гостей из 13 наиболее активных регионов большинство составляют люди 34–44 лет (27 %). Доля приезжих 20–24 лет — 9 %, 25–34 лет — 21 %, 45–54-летних — 23 %, 55-летних и старше — 20 %. Как правило, туристы больше всего тратятся на гастрономию (23 % от бюджета поездки), на шопинг и сувениры (21 %) и на поездки по городу (16 %).

Самую большую группу путешественников в 2024 году составили петербуржцы — 1,6 млн человек (средний годовой рост турпотока +5 %), в основном молодежь 20–24 лет. У этой группы в приоритете гастрономические интересы — посещение кафе и ресторанов (30 % бюджета поездки). Благодаря близости двух мегаполисов каждая седьмая поездка — спонтанная (день в день).

Приоритетные цели прибытия — деловые (у каждого пятого приезжего). Большинство жителей Питера (55 %) приезжают поодиночке, 14 % — в паре, 12 % — c коллегами, по 9–10 % — с друзьями либо с семьей. Средняя продолжительность пребывания петербуржцев в Москве — пять дней, причем две трети гостей бронируют жилье без помощи агрегаторов: 24 % выбирают трех–пятизвездочные гостиницы, 9 % — апартаменты.

На втором месте по численности — путешественники из Краснодарского края (+5 % турпотока), в большинстве пожилые люди от 55 лет (24 %). Основные цели приезда — деловые и культурно-познавательные (по 20 %). 60 % краснодарцев приезжают в одиночку, 17 % — парами, 11 % — с коллегами, 7 % — с друзьями, 5 % — с семьей. Каждая пятая поездка — спонтанная. 24 % гостей из Краснодарского края (24 %) останавливаются в гостиницах (три–пять звезд), 4 % — в апартаментах.

Кстати, у южан самый высокий в рейтинге средний чек поездки — 46 тыс. руб. Основные траты (24 %) идут на гастрономию и шопинг, чек краснодарцев в кафе и ресторанах в 1,2 раза больше среднего показателя по регионам РФ.

На третьем месте — жители Ростовской области (783 тыс. человек в 2024 году, +4 % турпотока). Они также приезжают в основном на пять дней. При этом 27 % поездок организуют работодатели (самый высокий показатель в пятерке лидеров рейтинга), почти треть путешествий — деловые (29 %). Половина ростовчан приезжает в Москву поодиночке, 23 % — в паре, 14 % — с коллегами. Почти треть выбирают гостиницы и лишь 2 % — апартаменты.

Средний чек поездки — 41 тыс. руб.: 28 % уходит на гастрономию, 24 % — на шопинг, 13 % — на развлечения и культурную программу (каждый десятый турист-ростовчанин посещает московские экскурсии). Кроме того, двое из трех приезжих из Ростовской области посещают столицу дважды в год.

Из Нижегородской области в Москву в прошлом году приехало 730 тыс. человек (+2 % турпотока), двое из трех — дважды в год. Средняя продолжительность поездки также составляет пять дней. Среди целей преобладают встречи с друзьями (44 %). 55 % нижегородцев приезжают поодиночку, по 11 % — c коллегами или друзьями, 16 % — в паре.

Больше всего туристы из Нижегородского региона тратят на гастрономию (26 %) и шопинг (21 %), на культуру и развлечения у них уходит порядка 12 %, зато каждый шестой приезжий заказывает экскурсии у профессиональных гидов. Что касается размещения, каждый пятый останавливается в гостинице, 6 % — в апартаментах.

Замыкает пятерку самых активных регионов Татарстан: в прошлом году Москву посетило 635 тыс. жителей республики (+3 % турпотока). Татарстанцы гостят в столице больше остальных — в среднем шесть дней, в основном с культурно-познавательными целями (20 %). 53 % приезжают поодиночке, 18 % — парами, 12 % — c семьями, 11 % — c коллегами. 17 % туристов заселяются в трех—пятизвездочные гостиницы, 7 % — в апартаменты, при этом каждый десятый пользуется гостиничными оздоровительными, спортивными или косметологическими услугами.

Четверть бюджета поездки татарстанцев (25 %) уходит на гастрономический сегмент (их средний чек в ресторанах в 1,2 раза больше аналогичного показателя в субъектах РФ), 21 % — на шопинг, 14 % — на культуру и развлечения.