Как велнес-туризм продолжает вековые традиции курортологии в России

В последние годы велнес-туризм привлекает всё больше внимания во всем мире, и Россия не исключение. Все больше людей стремятся не только отдохнуть, но и восстановить своё физическое и психическое здоровье, а также насладиться атмосферой спокойствия и гармонии.

В этом свете велнес-директор первого в России отеля тишины «Мира Силентиум» и специалист в области ментального здоровья Елена Баскакова поделилась с RuNews24.ru своим мнением насчет возможных путей развития велнес-туризма в нашей стране.

"Перспективы развития велнес-туризма в России выглядят весьма привлекательно, учитывая богатый природный потенциал страны, растущий интерес россиян к здоровому образу жизни и государственную поддержку развития велнес-туризма. Ограничение международных поездок во время пандемии и политическая обстановка последних лет привели к резкому увеличению спроса на отдых внутри России", - рассказала эксперт Баскакова.

Многие россияне впервые открыли для себя не только красоту и разнообразие нашей страны, но и узнали о технологиях велнес-индустрии (впрочем, как и о её существовании).

Как следствие, повышение спроса на внутренний туризм стимулировало инвестиции в строительство новых отелей, гостевых домов, санаториев и других объектов туристической инфраструктуры. Бизнес стал активно разрабатывать новые туристические продукты и услуги. Спрос рождает предложение, и многие компании, развивающиеся в сфере отдыха и туризма, стали позиционировать себя с приставкой «велнес».

Россия предлагает широкий спектр климатических зон — от морских побережий до горных районов, что позволяет развивать различные виды велнес-туризма. Палитра природных факторов в сочетании с историей курортологии нашей страны, которая насчитывает уже более 300 лет, произвела фурор в велнес-туризме. Оказалось, что новый модный тренд, который только появляется на мировом рынке, был у нас почти 300 лет назад, только назывался он по-разному: санаторное лечение, курорты, базы отдыха и т. д. Теперь всё это называют общим термином «велнес-туризм».

К слову, официально принято считать, что история курортологии в России берёт своё начало с 1719 года. Именно тогда, по указу Петра I, были открыты первые «марциальные воды» в Карелии, близ Петрозаводска. Думаю, Россию можно считать родиной велнес-туризма. Елена Баскакова отметила:

"В России исторически сильны традиции санаторно-курортного лечения, которое ассоциируется с медицинскими процедурами и лечением заболеваний. Велнес-туризм можно считать историческим преемником, как более современный и комплексный подход к здоровью".

Точное число предприятий велнес-туризма в России неизвестно, так как это направление активно развивается, а официальная статистика не разделяет бизнес по этому признаку. Однако существует множество примеров таких заведений, включая парк-отели, СПА-комплексы, санатории, термальные центры, ориентированные на оздоровление и благополучие гостей. Зная динамику роста предприятий велнес-отрасли в России, можно смело сказать, что перспективы развития велнес-туризма очень оптимистичны. Это заметная тенденция последних лет, отражающая растущий интерес россиян к оздоровительному отдыху, велнесу и использованию природных ресурсов для поддержания здоровья.