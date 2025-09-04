Путешествие по Хибинам: интересные места, лучшие маршруты, советы туристам

Хибины - горный массив на Кольском полуострове, расположенный за Северным полярным кругом. Это не очень высокие (средняя высота над уровнем моря 1000 - 1200 м), но самые старые горы в России.

Ежегодно они привлекают тысячи туристов - любителей пеших походов и зимних видов спорта. Живописные горные долины и перевалы, чистейшие озера, бурные реки и бескрайняя тундра - все это Хибины. Расскажем о самых популярных маршрутах и наиболее интересных локациях.

Как добраться до Хибин

У подножия Хибин расположены два города - Кировск и Апатиты.

Как добраться из Мурманска и Москвы (поезд, самолет, авто):

Железнодорожная станция в Кировске Кировск-Мурманский была закрыта в 1996 г. Железнодорожная станция "Апатиты I" в одноименном городе действующая. Южнее города Апатиты есть аэропорт Хибины.

Расстояние от Москвы до Апатитов на автомобиле - 1796 км. Время в пути займет около двух суток с учетом остановки на ночлег. На поезде это расстояние преодолевается больше суток.

Самый быстрый способ добраться до Хибин из Москвы - самолет. Время в пути составит всего 2,5 часа.

Из Мурманска до города Апатиты на поезде ехать около 4 часов. На автомобиле расстояние между городами (около 200 км) можно преодолеть за 2,5 часа.

Когда лучше ехать

Климат в районе Хибин довольно мягкий. Средняя температура в январе - минус 11-13 градусов. В самые теплые летние месяцы (июль - август) температура держится около 15 градусов. Летом с конца мая и до середины июля длится полярный день, а полярная ночь продолжается с конца ноября до середины января.

Популярные маршруты по Хибинам

Однодневные маршруты

В окрестностях Кировска есть интересные места, куда можно попасть прямо из города. Например, из Кировска можно прогуляться до Голубых озер. Добираться до них всего 2 км.

Недалеко расположено и ущелье Рамзая. Это место поражает красотой, таинственностью и необычной атмосферой. А летом здесь можно увидеть множество северных цветов и растений.

Маршруты на два-три дня

Некоторые несложные маршруты рассчитаны на два или три дня.

Как правило, туристы идут на озеро Академическое. Путь к нему пролегает через плато и горный массив Кукисвумчорр. Вершины его плоские, как и везде в Хибинах, а склоны довольно крутые.

А с горы Айкуайвенчорр, расположенной возле Кировска, открывается отличный вид на озеро Большой Вудъявр и г. Вудъяврчорр.

Продолжительные походы

Один из популярных маршрутов для пеших походов - "Имандра - Кировск". Обычно путь пролегает через перевалы Южный Чоргорр, Южный Рисчорр, Кукисвумчорр с радиальными выходами к озерам Академическое и Малый Вудъявр.

Более сложные спортивные походы проходят через перевалы Северный Чорргор и Северный Рисчорр. Как правило, пешие путешествия рассчитаны на 7-12 дней с учетом стоянок и радиальных выходов, а также запасных дней на случай плохой погоды. Многие маршруты стартуют с турбазы "Куэльпорр", расположенной в Хибинах.

Лучшие места для посещения

Озеро Малый Вудъявр и каскады водопадов

Озеро Малый Вудъявр находится у подножия хребта Кукисвумчорр, в 5 км к северу от Кировска и озера Большой Вудъявр. В переводе с саамского языка слово "вудъявр" буквально и означает "озеро у подножия горы".

Озеро небольшое - около 1,5 км в длину и примерно 0,5 км в ширину. Этот живописный водоем привлекает первозданной красотой и умиротворяющей атмосферой. Склоны окрестных гор даже летом покрыты снежниками, что придает пейзажам особое очарование.

Академическое озеро и перевал Южный Чорргор

Севернее Малого и Большого Вудъявра расположено еще одно популярное озеро - Академическое. Оно было названо в честь геолога Александра Ферсмана, который посвятил много лет изучению Хибин.

Это самое высокогорное из крупных Хибинских озер, так как оно лежит на высоте около 750 м. Растительность на берегах озера практически отсутствует, из-за чего пейзажи в этом месте выглядят особенно сурово.

Многие туристические маршруты проходят через перевал Южный Чорргор, так как он считается не очень сложным. Хотя местами приходится преодолевать небольшие броды и курумники (скопления хаотично разбросанных крупных камней, часто подвижных). Перевал высотой 850 м соединяет долину ручья Петрелиуса и долину реки Часнайок.

Ущелье Географов и перевал Ворткеуайв

Ущелье Географов находится между массивами Тахтарвумчорр и Вудъяврчорр, недалеко от озера Малый Вудъявр. Перевал "ступенчатый", с большим продолжительным курумником, достаточно сложный для восхождения.

Перевал Ворткеуайв расположен в массиве Кукисвумчорр на южной стороне восточного цирка. Подъем на перевал короткий, но крутой. С вершины перевала открывается отличный вид на верховья реки Тульйок. Через эти перевалы часто проходят пешие маршруты по Хибинам.

Пик Юдычвумчорр - высшая точка Хибин

Гора Юдычвумчорр - высшая точка Хибин. Ее высота - 1200 м над уровнем моря. Но за счет окружающих долин гора выглядит довольно масштабно. Восхождение на эту гору - прекрасная возможность полюбоваться живописными хибинскими пейзажами.

Ландшафты: курумники, ягодники, водопады

В горах и на перевалах часто встречаются курумники - живописные большие скопления валунов и камней. Преодолевать их довольно непросто, но эти каменные препятствия, зачастую покрытые мхом, придают пейзажам особый колорит.

В Хибинах часто можно найти и ягодные поляны с голубикой, черникой, морошкой, шикшей. В сочетании с мелкими кустарниками и валунами, поросшими разноцветным мхом, ягодные россыпи выглядят особенно красиво.

Есть в Хибинах и водопады. Водопад Рисйокский - самый известный и высокий. Водопады озера Купель также весьма живописны.

Карта маршрутов по Хибинам

На популярных сервисах Яндекс и Google карты нужно скачивать заранее. Для путешествий за пределами городов лучше подойдут приложения на основе карты Openstreetmap (OSM). OSM - это база карт, которую может редактировать любой человек. На их основе работают такие приложения как Maps.me и Organic maps. Locus Map, Guru Maps, Alpinequest - более продвинутые приложения, в которых можно проложить маршрут.

Навигация и мобильная связь в горах

В Хибинах лучше всего работает мобильная связь операторов "МегаФон" и МТС. В ущельях и некоторых труднодоступных местах мобильная связь часто не ловит.

Что нужно взять с собой

Экипировка для летних походов

Для летних походов необходимо заранее позаботиться о личном снаряжении. Нужно обязательно взять запас теплых вещей, непромокаемую куртку (или дождевик), термобелье. Подойдут и специальные костюмы для туризма и рыбалки. Поскольку на маршрутах встречаются броды, не будут лишними и резиновые сапоги. Но основная рекомендуемая обувь - треккинговые ботинки. Треккинговые палки для большинства маршрутов также обязательны, особенно на участках с курумниками.

Экипировка для зимы

Зимой для комфортного активного отдыха потребуется горнолыжный или снегоходный костюм или комбинезон. Также заранее нужно подобрать подходящее термобелье, шапки, подшлемники, гермосумки.

Питание и вода в горах: где пополнить запасы

Пополнить запасы воды по дороге можно в озерах, ручьях и источниках. Как правило, в местных водоемах вода чистая и пригодна для питья и приготовления пищи. Из еды в поход часто берут готовые блюда и сублимированную еду. Как правило, не обходится и без туристической "классики" - тушенки, круп и макарон.

Безопасность: как зарегистрировать маршрут в МЧС

Проще всего зарегистрировать маршрут на официальном сайте МЧС. Форма подходит и для индивидуальных туристов, и для организованных групп (в случае путешествия через турфирму обычно этим занимается гид-инструктор).

Желательно описать примерный план похода, чтобы спасатели знали, в каком районе проводить поиски в случае чрезвычайной ситуации.

Туризм в Хибинах зимой

Горнолыжный курорт "Большой Вудъявр"

"Большой Вудъявр" - крупный и самый популярный курорт Хибин. Он находится на склонах горы Айкуайвенчорр возле одноименного озера.

На современном горнолыжном комплексе есть трассы всех уровней сложности, от зеленых и синих для новичков до красных и черных для уверенно катающихся. Комплекс оборудован канатно-буксировочными, гондольно-кресельными и ленточными подъемниками. Есть пункт проката снаряжения и ресторан с панорамным видом.

А гору Вудъяврчорр облюбовали экстремалы-фрирайдеры, любители кататься за пределами общих трасс.

Снегоходные и лыжные маршруты

Местные турфирмы предлагают большой выбор однодневных туров на снегоходах продолжительностью от 4 до 8 часов - "Загадочный Петрелиус", "Вершина горы Каскаснюнчорр", "Перевал Рамзая" и другие. Для новичков доступны короткие легкие маршруты - "Кукисвумчоррский перевал", "Очарование Куэльпорра" - продолжительностью 2-3 часа.

Опытные и морозоустойчивые туристы могут отправиться в многодневные лыжные походы по Хибинам. Маршруты обычно проходят от Оленегорска и ж/д станции Имандра до города Кировска.

Экскурсии и туры из Кировска

Зимой из Кировска можно отправится в различные экскурсионные и комбинированные туры по Кольскому полуострову. Такие туры часто предлагают за одну поездку посетить Мурманск, Саамскую деревню и даже насладиться морской прогулкой. Возможность увидеть северное сияние невелика, но шансы есть.

Продолжительность комбинированных туров обычно составляет 3-4 дня.

Катание на снегоходах и северное сияние

Большой популярностью пользуются поездки на снегоходах с возможностью увидеть северное сияние. Для этого, как правило, отправляются на Кукисвумчоррский перевал, в долины рек Кунийок и Петрелиуса.

Длина маршрута обычно около 35 км, а продолжительность поездки - 3-4 часа.

Где остановиться

В Кировске довольно большой выбор отелей и гостевых домов. В хостелах и бюджетных отелях цена пребывания примерно 4-5 тысяч рублей за ночь. В гостиницах среднего сегмента средний ценник - от 6 тысяч рублей. Остановиться можно и в гостевых домах непосредственно на территории курортов "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр".

Часто задаваемые вопросы

Когда лучше ехать в Хибины?

Период с декабря по март - лучшее время для посещения горнолыжных курортов и зимних развлечений. С июля по сентябрь - оптимальный сезон для пеших походов и треккинга.

Можно ли пройти маршрут самостоятельно или нужен гид?

Да, в Хибинах можно отправиться в поход самостоятельно. Для этого не требуется специальных разрешений, но нужно предупредить МЧС (через официальный сайт). Такой вариант подойдет опытным туристам, уверенным в своих силах и хорошо ориентирующимся на местности. Новичкам и людям без походного опыта лучше присоединиться к групповым турам, которые организуют турфирмы.

Где взять карту маршрутов?

В электронном виде карту можно скачать и настроить с помощью популярных приложений на смартфоне.

Какие маршруты подойдут для начинающих?

Для начинающих подойдут простые маршруты, не требующие хорошей физической подготовки. При выборе тура через турфирму нужно обращать внимание на заявленный уровень сложности.

Опасно ли в Хибинах летом и зимой?

Зимой в Хибинах существует лавинная опасность. Поэтому туристам не рекомендуется отправляться без гида по незнакомым маршрутам.

Летом дискомфорт может доставить внезапная и резкая смена погоды - в горах случаются внезапные похолодания. Также нужно внимательно проходить участки с курумником из-за неустойчивости многих камней.

Сколько дней нужно для похода в Хибины?

Все зависит от планируемого маршрута. Можно выбрать двухдневный "поход выходного дня", или отправиться в более длительное путешествие на 7-12 дней.

Какие туры есть из Кировска и Мурманска?

Из Кировска и Мурманска можно отправиться практически в любую точку Хибин. Местные турфирмы предлагают большой выбор походов разной продолжительности по наиболее интересным локациям. Некоторые маршруты начинаются из Оленегорска, с озера Имандра или базы Куэльпорр.

Хибины - уникальное место для активного туризма в России, мечта многих путешественников. Разнообразие местных ландшафтов и предлагаемых маршрутов позволяет совершить увлекательное путешествие всем желающим с любым уровнем физической подготовки. Суровая северная красота редко оставляет кого-нибудь равнодушным. А ощущение единения с природой будет ещё долго вспоминаться в шумных мегаполисах.