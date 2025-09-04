Отель-призрак: выигравшего грант Минтуризма обвинили в мошенничестве

В Пскове по статье "Мошенничество" предъявлено обвинение женщине, выигравшей грант на создание модульного отеля, но так его и не построившей. Как утверждают в УМВД России по Псковской области, 37-летняя местная жительница, используя служебное положение, умышленно и из корыстных побуждений ввела в заблуждение Министерство туризма Псковской области. Ведомство распределяло гранты на строительство столь популярных в последние годы объектов, возведение которых поддерживалось по всей стране.

Фигурантка дела завладела бюджетными средствами в размере 11,1 млн руб., но обещанный объект, на который был предназначен грант, строить не стала. В ходе проверки инвестиционного проекта выяснилось, что женщина распорядилась деньгами в интересах третьих лиц.

Уже во время следствия обвиняемая добровольно вернула необходимую сумму, но это не помогло ей избежать ответственности. Пока что в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее TourDom.ru писал, что Счетная палата раскритиковала программу создания модульных отелей в России.