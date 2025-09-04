На горных курортах Северного Кавказа за лето отдохнули более 255 тысяч туристов

Более 255 тысяч человек за три летних месяца посетили курорты Северного Кавказа, находящиеся под управлением института развития Кавказ.РФ. В свой первый летний сезон только Мамисон принял 19 тысяч гостей.

«Для осетинского Мамисона летний сезон был дебютным. Курорт принял 19 тысяч человек. На легендарном Эльбрусе в планы вмешалась природа — из-за схода селя в Тырныаузе и перекрытой трассы не все желающие смогли приехать на легендарную гору, но тем не менее турпоток трех летних месяцев составил свыше 230 тысяч человек», — сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.

В институте развития назвали основные события этого лета на всесезонных горных курортах СКФО. Так, на Эльбрусе в этом году отмечено самое позднее в истории завершение сезона катания: он длился с 25 ноября 2024 года по 6 июля 2025 года. В сезон восхождений курорт принял более десяти тысяч альпинистов.

«Число школьников в составе организованных групп выросло в 2,6 раза. Этим летом тысячи ребят со всей страны посетили самую высокую горную вершину России и Европы», — привел цифры генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

На курортах округа проходили масштабные экологические акции, арт-фестивали и симфонические концерты. Также были обустроены и введены новые экотропы. На курорте Ведучи в Чечне этим летом организованные туры по экотропам стали новым форматом отдыха: туристы могли прогуляться по живописным маршрутам с видами на хребет Данедук.

Сейчас курорты готовятся к зимнему сезону. В институте развития анонсируют открытие вечернего катания на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии и запуск 19 км горнолыжных трасс на Мамисоне в Северной Осетии.