На горных курортах Северного Кавказа за лето отдохнули более 255 тысяч туристов

«Это Кавказ»

Более 255 тысяч человек за три летних месяца посетили курорты Северного Кавказа, находящиеся под управлением института развития Кавказ.РФ. В свой первый летний сезон только Мамисон принял 19 тысяч гостей.

«Для осетинского Мамисона летний сезон был дебютным. Курорт принял 19 тысяч человек. На легендарном Эльбрусе в планы вмешалась природа — из-за схода селя в Тырныаузе и перекрытой трассы не все желающие смогли приехать на легендарную гору, но тем не менее турпоток трех летних месяцев составил свыше 230 тысяч человек», — сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.

В институте развития назвали основные события этого лета на всесезонных горных курортах СКФО. Так, на Эльбрусе в этом году отмечено самое позднее в истории завершение сезона катания: он длился с 25 ноября 2024 года по 6 июля 2025 года. В сезон восхождений курорт принял более десяти тысяч альпинистов.

«Число школьников в составе организованных групп выросло в 2,6 раза. Этим летом тысячи ребят со всей страны посетили самую высокую горную вершину России и Европы», — привел цифры генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

На курортах округа проходили масштабные экологические акции, арт-фестивали и симфонические концерты. Также были обустроены и введены новые экотропы. На курорте Ведучи в Чечне этим летом организованные туры по экотропам стали новым форматом отдыха: туристы могли прогуляться по живописным маршрутам с видами на хребет Данедук.

Сейчас курорты готовятся к зимнему сезону. В институте развития анонсируют открытие вечернего катания на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии и запуск 19 км горнолыжных трасс на Мамисоне в Северной Осетии.