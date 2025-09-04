На Дальнем Востоке появится единый туроператор

Единый туроператор должен появиться в макрорегионе - об этом говорили на сессии "Туризм - драйвер экономики впечатлений Дальнего Востока" во второй день Восточного экономического форума.

Из одиннадцати регионов Дальнего Востока определились три лидера в туристическом направлении: Приморье, Сахалин и Камчатка. Причем Камчатка чаще всего лидирует в соцсетях - туристы активно делятся впечатлениями от поездок.

"Развитие туристической области идет, мы видим, какие предпринимаются шаги. Сегодня готовится к запуску новый круизный маршрут, который объединит три региона-лидера. Необходимо, чтобы люди могли обратиться к единому туроператору и приобрести все нужное. Это упростит задачу для потребителей и сделает туры более доступными", - сказал статс-секретарь - заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басинский.

По данным Минвостокразвития, за прошлый год Дальний Восток посетили 6,5 миллионов человек. С появлением новых маршрутов и развитием инфраструктуры турпоток увеличится.