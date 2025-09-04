В эту субботу, 6 сентября, для волгоградцев будет организована торжественная массовая регистрация брака, свадебное шествие и площадка бесплатной правовой помощи.

Как сообщили в региональном комитете юстиции, бесплатные консультации юристов на свежем воздухе, игры и викторины предложат жителям и гостям региона на площадке «Правовая грамотность. #ВПРАВЕ.РФ». Интерактивная зона откроется в субботу в 10.00 на верхней террасе Центральной набережной. Волгоградцы смогут задать вопросы по трудовому праву, аренде и покупке жилья и о многом другом.

Для детей подготовили викторины и командные игры на правовую тематику. Подрастающему поколению также расскажут об основах финансовой грамотности и способах защиты от мошенников.

Школьники смогут принять участие в мини-лекциях на тему трудоустройства на каникулах или получения первого паспорта.

Вечером в субботу на сцене амфитеатра пройдет массовая регистрация брака. Там же среди пар разыграют сертификат на 150 000 рублей на свадебное путешествие по России.

Напомним, четвертый молодежный фестиваль #ТриЧетыре пройдет в Волгограде с 4 по 6 сентября – вопросы организации мероприятий рассмотрели на оргкомитете под руководством губернатора Андрея Бочарова. В этом году фест впервые станет международным. Его участниками также станут представители около 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего в соревновательной части будут задействованы более 120 команд общей численностью свыше 1600 человек.