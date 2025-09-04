В Анапе летом работало вдвое меньше отелей, но спрос на «все включено» остался

Несмотря на снижение числа доступных мест, курорт посетили более полутора миллионов человек с начала года. Власти делают ставку на объекты с развитой инфраструктурой, не зависящей от пляжного отдыха.

По данным краевого министерства курортов, на начало сентября в Анапе работают лишь 715 средств размещения против 1590 годом ранее. Общая вместимость объектов составляет 72,7 тысячи мест, при этом загрузка в разгар сезона оказалась значительно ниже ожидаемой — в августе она в среднем не превышала 46%. Лишь санатории демонстрировали более устойчивые показатели на уровне 60%.

Несмотря на сокращение номерного фонда, поток туристов остаётся значительным: с января курорт принял более 1,5 миллиона гостей. Популярностью пользуются комплексы с автономной инфраструктурой и форматом «всё включено», позволяющие комфортно отдыхать независимо от внешних условий. Именно Анапа концентрирует основную часть таких предложений в регионе — 68 из 86 объектов.

Власти подчёркивают, что привлекательность курорта не ограничивается пляжным отдыхом. На территории расположены 75 объектов показа различной направленности — от этнографических и археологических до эногастрономических.

Режим ЧС, введённый после разлива нефтепродуктов, не повлиял на сроки реализации проекта «Новая Анапа», ориентированного на 2031–2032 годы. В настоящее время ведётся проработка вопросов финансирования необходимой инфраструктуры.