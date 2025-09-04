По Дальнему Востоку запустят круизный лайнер на 1200 пассажиров

На Восточном экономическом форуме представили масштабный туристический проект — «Тихоокеанский круиз». Первыми пассажирами лайнера станут юные артисты — победители фестиваля «Белый пароход».

© runews24.ru

«Тихоокеанский круиз» был анонсирован на 10-м Восточном экономическом форуме. Первый рейс нового лайнера запланирован на май будущего года, его участниками станут десятки талантливых детей — победителей музыкального фестиваля «Белый пароход».

Маршрут круиза протянется через ключевые точки региона: Владивосток, Сахалин, Курильские острова и Камчатку. Путешествие продлится десять дней, позволяя пассажирам увидеть уникальные природные локации, доступные преимущественно с моря. Организаторы подчёркивают комплексную подготовку: усиливают портовую инфраструктуру, готовят гидов и разрабатывают программу пребывания.

Проект носит не только туристический, но и социально-культурный характер. Для юных музыкантов круиз станет возможностью выступить перед публикой и познакомиться с красотами Дальнего Востока.

Проект призван повысить привлекательность региона для российских и иностранных путешественников, а также внесёт вклад в развитие экономики через создание новых рабочих мест и развитие сопутствующей инфраструктуры.