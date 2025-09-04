«Действует угнетающе». Блогерша поделилась впечатлениями о Санкт-Петербурге

Российская путешественница Елена Лисейкина описала Санкт-Петербург словами «действует угнетающе». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Девушка перечислила семь вещей, которые превращают поездку по Северной столице в «испытание нервов на прочность». В первую очередь туристку возмущают местные водители.

«Машина стоит в три ряда? Да, пожалуйста! Нужно в магазин за пирожком? Встал посреди проезжей части и пошел», — отметила россиянка, уточнив, что в Москве так машины водили тоже, но десять лет назад.

Также блогершу смущают перекрестки без светофоров, выбоины на дорогах в виде «лунной поверхности» и чрезмерное количество людей.

«Даже в знаменитом токийском хаосе как-то комфортнее передвигаться. А здесь прямо физически давит эта толкучка», — подчеркнула Лисейкина.

Помимо проблем с парковками, автору блога не хватает зелени в Санкт-Петербурге. А бездомные и нетрезвые граждане рядом с туристическими достопримечательностями портят впечатления во время путешествия.

«И все же я снова туда поеду. Город одновременно восхищает и выматывает, манит красотой и отталкивает бытовыми неудобствами», — пришла к выводу тревел-блогерша.

Ранее путешественница Лисейкина описала несколько городов родной страны фразой «стараюсь не ездить без особой нужды». Первое место в антирейтинге россиянки занял Сочи.