Семейный глэмпинг с парком появится в Приморье

Семейный глэмпинг с парком построят в Шкотовском районе Приморья вблизи горы Пидан. Этот проект реализует участник программы «Гектар», получивший статус резидента СПВ. Такое произошло впервые.

Как сообщает пресс-служба КРДВ, господдержку получит индивидуальный предприниматель Максим Данилов. В проект будет вложено 3,4 млн рублей инвестиций.

Еще один бизнесмен, Валерия Гапоненко будет заниматься строительством веревочного парка, кафе и творческой студии в поселке Тавричанка Надеждинского района. Валерия Гапоненко также является участница программы «Гектар» и новоиспеченная обладательница статуса резидента СПВ. На этот проект уйдет 2,3 млн рублей инвестиций, будет создано 12 новых рабочих мест.

По словам предпринимательницы, проект создается с целью сделать для жителей и гостей Приморья такое пространство, где можно перезагрузиться и устроить цифровой детокс на свежем воздухе, отложив гаджеты в сторону. В современном мире многим людям этого не хватает.

Отмечается, что программа «Гектар» и режим СПВ эффективно дополняют друг друга. Так, «Гектар» дает предпринимателям бесплатную землю, а режим СПВ – нулевые налоги на прибыль, землю и имущество, возможность применения свободной таможенной зоны.