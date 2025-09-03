Отель в Анапе выплачивает компенсации туристам после отравления

Анапский отель Morea Family Resort & Spa, в котором произошло массовое отравление детей хлором в бассейне, начал компенсировать ущерб пострадавшим туристам. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

© РИА Новости

По данным издания, администрация гостиницы вступила в переговоры с родителями пострадавших для определения размера выплат. Ранее постояльцы жаловались, что руководство отеля игнорировало их обращения. На данный момент путешественникам из Краснодара уже вернули 52 тыс. руб. за проживание, идут переговоры еще с четырьмя семьями.

Согласно заявлению оперштаба Краснодарского края, всех пострадавших детей выписали из больницы для амбулаторного лечения и их состояние оценивается как удовлетворительное. В отеле утверждают, что оказывают туристам необходимую поддержку.

Однако родители уверяют, что ребятам все еще плохо. Так, у двухлетней девочки из Славянска-на-Кубани, которая находилась в реанимации, до сих пор наблюдаются сильный кашель, насморк и боли в глазах после химического ожога. Аналогичные симптомы сохраняются и у других пострадавших.

Инцидент произошел после того, как туристы еще на прошлой неделе жаловались на резкий запах хлора в бассейне. В результате отравления семь детей были госпитализированы. Причиной ЧП назвали сбой в работе оборудования. Несмотря на произошедшее, бассейн продолжает работать. По факту происхождения возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.