Куда можно отправиться в путешествие по России на поезде

Туристические маршруты на поездах снова набирают популярность среди туристов. В таких путешествиях можно посетить заповедные места Карелии, насладиться видами Кавказа, а с недавнего времени — распробовать самобытную кухню юга России. И все по одному билету.

© ТАСС

Попробовать все!

24 августа 2025 года с Казанского вокзала в Москве впервые стартовал туристический поезд "Гастротур". За пять дней и четыре ночи 120 пассажиров-гурманов буквально распробовали юг России: туристы гуляли по садам и винодельням, заходили в уникальные кафе и рестораны, посещали дегустации и колоритные южные рынки. В программу также были включены мастер-классы: путешественники самостоятельно готовили блюда местной кухни, параллельно узнавая об их истории.

В Адыгее пробовали местные яблоки, в Краснодаре — традиционные кубанские блюда в авторском исполнении, в долине Лефкадии примеряли на себя роль виноградарей, а в Таганроге гуляли по старинным рыбацким улочкам, готовили вареники и наваристую уху по местному рецепту.

Сам поезд очень комфортный и чем-то напоминает отель, даже есть спа-вагон с инфракрасной сауной.

Сообщение поезда: Москва/Воронеж — Майкоп — Краснодар/Крымская/ Новороссийск — Таганрог — Москва/Воронеж.

«‎Жемчужина Кавказа»

Другой "рельсовый" круизный маршрут, "Жемчужина Кавказа", уже полюбился туристам-"поездникам". Пассажиры любуются на горы, долины и водопады, воспетые в книгах и картинах. Поездка длится семь дней и шесть ночей: передвижной отель останавливается в Майкопе, Владикавказе, Грозном, Махачкале, Дербенте и Нальчике. Расписание продумано до мелочей: в каждом городе — культурная программа, позволяющая насладиться местным колоритом, посетить значимые достопримечательности и погрузиться в культуру Кавказа.

В новом сезоне путешественники смогут заказать индивидуальные экскурсии на автомобилях, до четырех человек в группе, чтобы посмотреть на труднодоступные памятники. Кроме того, можно будет покататься на лошадях, квадроциклах и канатной дороге.

Сообщение поезда: Москва /Воронеж/Ростов-на-Дону — Майкоп — Владикавказ — Грозный — Дербент/Махачкала — Нальчик — Ростов-на-Дону/Воронеж/Москва.

Загадочная Карелия

Карелия по праву считается одним из самых живописных мест в России. Нетронутая северная природа, уникальные архитектурные памятники из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО очень ценятся среди туристов.

За два дня и три ночи путешественники на поезде, следующем по круизному маршруту "В Карелию", смогут увидеть красоты края. Первая остановка в Петрозаводске — можно погулять по Старому городу, где сохранилась деревянная архитектура XVIII–XIX веков, полюбоваться на собор Александра Невского, прогуляться по набережной Онежского озера (второй по величине пресноводный водоем в Европе — более 9 тыс. км²) и попробовать традиционную кухню в лучших местных ресторанах — пирожки-калитки, рыбный суп лохикейтто, медвежатину и лосятину.

После Петрозаводска — в Сортавалу, с остановкой у станции Хелюля. Там пересадка на "Рускеальский экспресс" — знаменитый ретропоезд, единственный и последний в России на паровозной тяге. Он довезет туристов до Горного парка "Рускеала", основанного на месте затопленного мраморного карьера, поражающего своей красотой.

Последняя остановка — Выборг — древний город, основанный шведами еще в XIII веке. Там сохранилось множество средневековых памятников: каменный Выборгский замок, где каждый июль проводят настоящие турниры, мощеная Рыночная площадь и парк Монрепо, где завораживающе сочетаются скалы, хвойные леса и тихие заводи.

Сообщение поезда: Москва — Петрозаводск — Сортавала (Карельская) — Выборг — Москва.

Серебряное кольцо в одном вагоне

"Серебряный маршрут" — билет в тайны самых древних городов России. За два дня и три ночи туристы посетят Псков и Новгород. Первая остановка — знакомство с Псковским городищем и Изборской крепостью, Псковским кремлем и "Пушкинской деревней".

Следующая — в Великом Новгороде, где на легендарной Вечевой площади можно проникнуться духом первого демократического правления в нашей стране. В программу входят экскурсии, трансферы и питание.

Сообщение поезда: Москва — Великий Новгород — Псков — Москва.

Полярный экспресс в «‎зимнюю сказку»

Зимний тур по самым новогодним локациям нашей страны — то, что поможет пробудить праздничное настроение даже у самых угрюмых "гринчей". На выбор — два варианта программы: на два дня и две ночи из Москвы или на три дня и три ночи из Санкт-Петербурга.

Оба маршрута проходят через Великий Устюг — снежную родину Деда Мороза, а затем их пути расходятся. Московские туристы едут в Кострому, в гости к Снегурочке, где помимо внучки доброго волшебника смогут посмотреть на колыбель династии Романовых — знаменитый Ипатьевский монастырь.

Путешественники из культурной столицы поедут в Вологду: любоваться на памятники сказочного деревянного зодчества и Вологодский кремль.

Сообщение московского поезда: Москва — Великий Устюг — Кострома — Москва.

Сообщение петербургского поезда: Санкт-Петербург — Великий Устюг — Вологда — Санкт-Петербург.

Волшебная Сибирь

Туристический маршрут "Байкальская сказка" — уникальное путешествие по легендарной Транссибирской магистрали. За восемь дней и семь ночей перед пассажирами развернется вся панорама России, от европейских границ до Восточной Сибири. Туристы увидят Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и жемчужину России — озеро Байкал.

Посмотреть будет на что: от геологического памятника "Кунгурская пещера" с уникальным сочетанием льда и камня до индустриального Екатеринбурга, широкого Енисея и иркутского зодчества.

Сообщение поезда: Москва — Пермь — Екатеринбург — Новосибирск — Красноярск — Иркутск — Байкал.

Мария Богрянова