Турист получил разрыв селезенки во время катания на надувной таблетке

Турист получил разрыв селезенки после катания на водном аттракционе в Геленджике. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Уточняется, что 21-летний мужчина отправился на пляж 2К25, где среди развлечений был доступен распространенный на российском курорте аттракцион — катание на надувной таблетке. Во время одной из поездок отдыхающий выпал с сидения и получил травму. Сообщается, что при наборе людей инструкторы проигнорировали сильный ветер.

Ранее филиппинский турист не выжил после катания на аттракционе «Холодное сердце навсегда» в Гонконге. 53-летний путешественник страдал от хронических заболеваний.